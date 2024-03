Perlitas de Expoagro: en dólares y con siete cifras, ¿cuál fue el "fierro" más caro?

Finalizada Expoagro 2024, después de cuatro días muy intensos con actividades de todo tipo, quedan las "perlitas" de la megamuestra. Sin dudas, para los amantes de los fierros, la megamuestra que se realizó en San Nicolás representa la "meca" de las innovaciones y la tecnología aplicada a la maquinaria agrícola.

Sembradoras, tractores, cosechadoras, picadoras y diversos implementos agrícolas, cautivaron a los miles de visitantes, que conocieron "in situ" las ventajas y bondades de la última tecnología. Por supuesto que, ante semejantes equipos, la consulta cae de maduro: ¿cuánto cuesta cada "tanque?. Sin embargo, Ecos365 fue más allá y elaboró un "mini ranking" para conocer la maquinaria más cara de la muestra.

Sin dudas, quién se lleva el primer puesto es CLAAS. Con la picadora Jaguar 990, una "joyita" de la compañía alemana con plantas en Oncativo (Córdoba) y Sunchales (Santa Fe). El equipo tiene un valor de u$s 1.700.000 (+IVA) y, con esa cifra, encabezó cómodamente el ranking.

John Deere ocupa el segundo lugar, con la cosechadora S790, que presenta un valor de mercado de u$s 1.250.000. En tanto, en el tercer puesto se encuentra New Holland, teniendo en cuenta que la cosechadora CR7.90 (dobe con draper de 40 pies) cuesta u$s 1.130.000 (IVA incluido).

Picadora de forrajes

Las picadoras de forraje son uno de los segmentos más activos de la maquinaria agrícola, con una gran evolución tecnológica.

El parque de picadoras de forraje ha experimentado una fuerte renovación en los últimos 20 años, tanto en Argentina como a nivel mundial. La evolución de los equipos siguió una línea trazada por la intensificación ganadera que, a su vez, impulsó formas de alimentación como el silaje.

En consecuencia, cada vez fueron más necesarias las máquinas de mayor productividad, que estén en condiciones de procesar los cultivos forrajeros en poco tiempo y con alta precisión.

Argentina en los últimos años ha demostrado señales positivas hacia una madurez del mercado para incorporar tecnologías en la confección de forrajes como la mayor demanda de segadoras con acondicionador en detrimento de cortadoras tipo hélice y la mayor adopción de rotoenfardadoras con atador a red de serie.

Por esta razón vale la pena interpretar la dinámica del mercado con una caída global en ventas en la campaña 22/23, no como desaceleración del mercado o desincentivación del sector, sino como lo que realmente fue: una falta de divisas para incorporar más tecnologías y que, de solucionarse en el futuro, permitirá alcanzar condiciones para poner a disposición de los actores del sector, las herramientas necesarias para seguir superándose en la producción de forrajes ya sean para exportación directa o en forma de producto como carne y leche".