Pese al auge del veganismo y flexitarismo, por qué la carne vacuna es vital para la salud

Sin dudas, es notorio el auge que han tenido sectores que encuentran en la carne vacuna a un “enemigo”. No ocurre sólo en Argentina, sino que es parte de una tendencia a nivel mundial donde van ganando terreno segmentos que, ya sea por cuestiones ambientales y saludables, manifiestan abiertamente su postura en contra de un producto emblemático para la idiosincrasia y la economía de nuestro país.

Sin embargo, a los fines de contrarrestar argumentos y desmitificar ciertas teorías, debe señalarse que la carne vacuna es trascendental para una alimentación saludable. No se trata de un deseo o un pretexto vinculado al fanatismo, sino de evidencia científica que así lo demuestra. Desde el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se pusieron al frente de campañas para tratar de atenuar los embates aquellos sectores detractores que, lejos de buscar una convivencia, apuestan a imponer.

“Estamos viendo un cambio en las tendencias a nivel de conducta alimentaria. A pesar de ser un país carnívoro, Argentina está teniendo el crecimiento de conductas veganas,vegetarianas y flexitarianas, a partir de varios factores”, indicó a Ecos365 el licenciado Adrián Bifaretti, a cargo del área de Promoción Interna.

Y agregó: “Muchas veces está relacionado con el poder adquisitivo, pero otras tantas con un cambio de vida y diría, hasta filosófico, en lo que respecta a la carne como alimento”.

Adrián Bifaretti está a cargo de Promoción Interna del IPCVA.

En su respuesta, aparece un término poco conocido en el país, pero que cada vez cuenta con más adeptos. El “flexitarismo” agrupa a quienes consumen carne vacuna pero que, al mismo tiempo, están decididos a disminuir precisamente ese consumo. Habrá que ir familiarizándose con este segmento teniendo en cuenta que, según el propio Bifaretti, actualmente existe en Argentina alrededor de un 30% de flexitarianos.

La información como punto central

Uno de los ejes centrales en el debate debe contemplar, para brindarle mayor seriedad, información fehaciente. Justamente, desde el IPCVA suelen detectar muchas veces desinformación o, lo que es peor, manejo de mala información. Se trata de un aspecto clave porque todo aquel que tome la decisión de dejar de comer carne, puede sufrir alteraciones en su organismo si no hay un control o asesoramiento de profesionales.

“Dejar de lado la carne implicar resignar aminoácidos que no hay en otros alimentos y que son los ´ladrillos´ de nuestro cuerpo y, a la vez, representan elementos nutricionales fundamentales para un menor. En el caso de las embarazadas es muy importante el hierro; también podemos referirnos al zinc como mineral porque resulta fundamental para todo lo que es el mantenimiento de un sistema inmunológico adecuado contribuyendo con la formación de anticuerpos”, explicó el experto.

Y aclaró: “Tratamos de inculcar una inclusión de la carne en el marco de una dieta equilibrada y balanceada porque entendemos que no hay que ir por los extremos”.

Como en cualquier ámbito, el fundamentalismo resulta perjudicial. En ese sentido, Bifaretti reconoció que “están en su derecho” aquellas personas que optan por una conducta muy extrema, pero también consideró que “la carne no debe formar parte de una corriente que termine generando una grieta alimentaria”. Y reflexionó: “La cuestión pasa por la libertad de elección y no por imponer o definir una conducta alimentaria; lo que comemos nos debe unir, no separar”.

“La mejor carne del mundo”

Pese a todo, Argentina es un país “carnívoro”. Y así lo demuestran trabajos y relevamientos que el IPCVA lleva adelante a partir de encuestas realizadas. “Nosotros estudiamos mucho lo que se genera en redes sociales y hemos preguntado en un panel on line a más de 1.000 casos, quién tiene las de ganar, los que comen de todo o los veganos, y el 85% optó por los primeros”, expresó. Además, rememoró un estudio que demostró hace unos meses que 8 de cada 10 argentinos sostienen que la carne es saludable, entendiendo que una dieta equilibrada entre vegetales y proteínas animales es la más sana.

“Hay varios mitos sobre la ganadería pero lo cierto es que nuestros sistemas son sustentables por la posibilidad de capturar por ejemplo carbono. La carne es un alimento noble y muchos han considerado que en nuestro país se produce la mejor del mundo”, realzó el especialista.

Por último, se refirió a los nuevos modelos de negocios con productos sustitutos que intentan reemplazar, y desplazar, a la carne vacuna. “Yo les digo carne trucha porque no se lo puede denominar carne; afortunadamente los argentinos valoran nuestro producto y eso nos viene bien de cara a lo que pueda ocurrir en el futuro inmediato con estos experimentos”, indicó. Y concluyó: “Hay que posicionar bien la autenticidad y naturaleza genuina del producto frente a competidores que se van a venir encima y ya están presentes”.