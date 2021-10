¿Por qué Steve Jobs limitaba el uso de la tecnología para sus hijos?

El CEO de Apple daba pocas entrevistas y prefería mantener su vida privada fuera del alcance de la prensa. Por eso llamó la atención cuando en 2010 le ofreció una entrevista íntima al diario The New York Times, durante la cual hizo una revelación respecto al rol de la tecnología en la crianza de sus hijos.

En el marco del lanzamiento del primer iPad, el periodista, sin ninguna intención de indagar en la vida privada, le consultó si sus hijos amaban este dispositivo. La respuesta que recibió lo dejó sorprendido: “Todavía no lo han probado. Nosotros limitamos la cantidad de tecnología que nuestros hijos usan en casa”, sostuvo Jobs.

Según Walter Isaacson, el autor de la biografía de Jobs, la familia, en lugar de intercambiar los adelantos tecnológicos, se enfocaba más en la lectura o en comentar cuestiones relacionadas con el arte.

“Todas las noches, Steve se empeñaba en cenar en la gran mesa de la cocina, hablando de libros, historia y una variedad de cosas. Nadie sacaba nunca un iPad o una computadora. Los niños no parecían adictos a los dispositivos” explica Isaacson.

Steve Jobs no es el único caso. Aunque pueda parecer contradictorio, otros directivos y magnates del mundo de la tecnología también aplican la norma de limitar el uso de los dispositivos a sus hijos.

En la larga lista de contradicciones aparecen los hijos de Bill Gates, quienes no tuvieron celular hasta los 14 años. A Tim Cook no le gusta que su sobrino use las redes sociales. Evan Williams, fundador de Blogger, Twitter y Medium, sustituye los iPads por cientos de libros físicos para sus hijos.