Por qué el mercado mundial de lácteos muestra señales positivas para Argentina

La segunda subasta del año del Global Dairy Trade dejó precios firmes y sostenidos para todos los commodities lácteos, pero sin dudas el producto más destacado fue la leche en polvo entera (LPE), que mostró la mayor suba del evento N° 300 que realizó Fonterra.

Si bien se esperaba una firmeza en los valores, el mercado presentó incrementos que sorprendieron a todos. De hecho, el commodity más trascendental para Argentina registró una suba del 5,6%, logrando quebrar nuevamente la barrera de los 4.000 US$/Tn.

El Ing. Agr José Quintana, analista lácteo, explicó que la producción global no crece al mismo ritmo que la demanda y “el mercado observa que esa situación continuará”, una expectativa que actúa como un driver alcista en sí mismo. “La necesidad de asegurarse mercadería está empujando a los compradores a pagar precios más altos por todos los productos subastados”, indicó.

Para los próximos meses no se vislumbran cambios sustanciales en el mercado. En ese sentido, el experto destacó que “los precios altos no se pagaron sólo para la mercadería de los contratos cercanos, sino también para los lejanos, o sea que no solo no se espera que el balance oferta – demanda esté ajustado en lo inmediato, sino que dentro de seis meses va a seguir así”.

El mercado también respaldó con fuerza a la manteca, teniendo en cuenta que el precio promedio subió 5%, al igual que la leche en polvo descremada (LPD).

Para Quintana, a demanda está dispuesta a pagar por la LPD y manteca, precios que llevan a que la LPE debería valer más de 4.600 US$/Tn para que sea indiferente elaborar LPD + manteca o LPE vs los 4.086 US$/Tn del evento del último martes.

“Esto lleva a pensar que la industria derivará más leche a LPD + manteca menos a LPE y si no hubiera cambios en la demanda, los precios de los primeros deberían bajar y el de la leche en polvo entera subir hasta alcanzar un spread más razonable”, reflexionó. Y afirmó: “la palabra la tiene la oferta”

Perspectivas moderadas a nivel mundial

Las perspectivas para la producción de leche siguen siendo moderadas a pesar de los fuertes precios en la granja. Según información que publica el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), las últimas previsiones para 2022 sugieren un crecimiento anual del 0,6% en el suministro de leche, equivalente a 1.800 millones de litros de leche adicionales. “Esto sigue a un año de bajo crecimiento en 2021, con una producción de leche estimada que aumentó un 0,9 % para el año”.

Los técnicos advirtieron que los altos costos de los insumos, la escasez de mano de obra y los crecientes requisitos de ecologización, “están compensando el impacto de los altos precios de la leche en la actualidad”. Sin alivio a la vista en la inflación de costos, al menos durante la primera mitad de este año, hay pocos incentivos para que los granjeros busquen mayores rendimientos de leche.

El clima favorable durante los picos de primavera podría aumentar ligeramente la oferta, pero la perspectiva general para los costos de alimentos, fertilizantes y energía sigue siendo alcista, lo que limita cualquier respuesta significativa de la oferta a corto y mediano plazo.

“El aumento limitado en el suministro de leche continuará respaldando los niveles de precios actuales, con cierto potencial de aumentos adicionales a medida que la demanda continúa recuperándose a sus niveles previos a la pandemia”, vaticinaron los especialistas. Sin embargo, existen algunos riesgos de una demanda más débil debido a nuevos brotes de Covid o una reducción de las compras a medida que los compradores agotan algunas de las existencias de seguridad que se tienen en respuesta a los retrasos en las entregas.