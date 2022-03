Por qué el patrimonio de Lionel Messi podría ser la mitad del de Cristiano Ronaldo en pocos años

El caso de Juan Martín Del Potro, cuyo padre le dilapidó una fortuna de u$s30 millones y sólo le dejó deudas lejos está de ser anecdótico. Para Martín Litwak, abogado CEO y fundador de Untitled Strategic Legal Consulting, es una situación que se da con mucha frecuencia en el mundo de las estrellas deportivas y del espectáculo que contratan los mejores asesores para sus carreras, pero confían su fortuna a un familiar sin ningún conocimiento del tema.

En su último libro, Planificación Patrimonial para Celebrities, que este martes 15 de marzo presenta en el hotel Esplendor Savoy de Rosario, analizó los casos del tenista Boris Becker, Whitney Houston, Lisa Marie Presley, Gary Coleman, Lindsay Lohan, Nicolas Cage y Kim Basinger, que han vivido situaciones similares a la de la Torre de Tandil. “No sería extraño que en diez años la fortuna de Cristiano Ronaldo duplique a la de Lionel Messi por la forma en la que ambos manejaron la parte financiera y legal”, aseveró en diálogo con Ecos365.

- ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las celebridades a la hora de manejar su patrimonio?

- Algo muy común es confiar las finanzas a gente cercana, que tal vez tiene la mejor intención, pero que carece de la experiencia para asesorarlos en materia financiera y de protección patrimonial. También las estrellas suelen tener un exceso de confianza en sí mismas, lo que las hace tomar malas elecciones, porque en la mayoría de los casos por haber empezado su carrera de chicos, cuentan con baja educación financiera (en una región del mundo donde ya de por sí es poca la instrucción en la materia).

- Debe ser difícil para una figura que gana millones retirarse, y pasar de un día para el otro a no cobrar nada. ¿Cómo se gestiona eso?

- Desde el comienzo hay dificultades, incluso emocionales, porque suelen ser personas que de repente –y generalmente de jóvenes- se encuentran con muchísima plata, y los hace pensar que durará para siempre. Pero el dinero si no está bien administrado desaparece rápido, y sin que ellos se den cuenta. Por empezar, tienen una carrera completamente distinta a la tradicional: si habitualmente una persona construye su trayectoria profesional a lo largo de 30 o 40 años, para luego disfrutar de los últimos 20 de lo cosechado, las celebridades trabajan 20 años y luego tienen que vivir 50 con lo que hicieron. Y en la mayoría de los casos lo hacen manteniendo a familiares, gastos muy grandes en lujos que se pueden haber dado, como yates, mansiones o jets privados. De un día para el otro pasan de facturar u$s5 millones o u$s10 millones a ingresar nada, con los mismos gastos. Ese momento suele ser crítico y no son pocos los que terminan quebrados.

- Un caso de actualidad es el de Juan Martín Del Potro, que había alcanzado una fortuna de u$s30 millones pero su padre se la dilapidó y sólo le dejo deudas.

- Lo de Del Potro no es anecdótico, te diría que es casi una situación normal. Hay estudios que demuestran que grandes boxeadores y basquetbolistas de todo el mundo terminan en la bancarrota a los cinco años de haberse retirado. No deja de ser llamativo que grandes celebridades que buscan lo mejor de lo mejor en sus carreras, como el mejor estudio para grabar un disco, la mejor editorial para un libro, el mejor preparador físico o el psicólogo número uno, terminen delegando la parte financiera en un padre, hermano o amigo. Tal vez estas personas tienen las mejores intenciones, pero pueden dañarlos igual.

- ¿Qué análisis hacés de las inversiones de Lionel Messi, cuyas finanzas se las maneja su padre Jorge, quien ya ha tenido problemas con el fisco español?

- Messi gana un dinero descomunal, entonces es muy difícil que lo pierda todo, incluso con malas inversiones. Sin embargo comparándolo con otros jugadores de ese nivel, como Cristiano Ronaldo, queda claro que Messi no tuvo un óptimo manejo de la parte patrimonial, financiera, impositiva como sí lo hizo en la faz deportiva. A diferencia suya, Cristiano se estructuró muy bien en la parte impositiva y legal, por eso no ha logrado rebajar sus pagos en España, Inglaterra e Italia. Con esto no quiero decir que Messi le vaya a faltar alguna vez algo, probablemente hasta sus nietos puedan vivir toda su vida muy cómodos, pero no sería extraño que de acá a diez años, CR7 lo duplique en patrimonio.

- En el caso de Messi parece haber prevalecido siempre la confianza ciega a su padre. ¿Puede este haber sido un error?

- Jorge Messi ha aprendido mucho en estos años, se fue rodeando de gente más profesional, y más allá de que han cometido algunos errores, como el burofax a la hora de querer salir del Barcelona, han mejorado bastante. Si se hubieran manejado mejor desde el principio, su fortuna podría ser mayor, pero tampoco hay que fanatizarse con eso, porque lo patrimonial es un aspecto más. También está el deportivo, familiar, etc. Lo importante es que estas estrellas sepan que hay una forma de maximizar ganancias, minimizar pagos y mejorar la imagen cuando salta algún conflicto, pero ellos pueden decidir qué quieren hacer.

- El fisco español tiene fama de ser implacable con los grandes contribuyentes, quedándose con una parte enorme de sus ingresos. Ahora que Messi juega en Francia, ¿está más aliviado?

- El tema es que Messi no se dio de baja de España, sigue pagando impuesto al patrimonio en Cataluña que es el más caro del mundo. Entonces por más que ahorre un poco impuesto a las ganancias en Francia, el del patrimonio es mucho mayor y lo sigue pagando en España. Volvemos a lo de antes: por decisiones que se tomaron en pasado, nunca se benefició de ningún régimen especial impositivo como sí lo hizo Cristiano en todos los lugares donde jugó.

- Además de CR7, ¿qué otros deportistas tuvieron éxito en el manejo de sus finanzas?

- El caso más paradigmático es el Michael Jordan, que cuando se retiró lo hizo con una fortuna de u$s90 millones. Scottie Pippen su compañero de equipo durante muchos años, lo hizo con u$s100 millones, porque sobre el final de su carrera consiguió un muy buen contrato. Sin embargo este último hizo un mal manejo de la plata, se rodeó de gente que lo estafó y hoy su patrimonio es de u$s20 millones, mientras que el de Jordan es de más u$1.600 millones. ¿Cómo lo hizo? Diversificó inversiones, compró clubes de básquet, dio charlas motivacionales, escribió libros, actuó en películas, sacó la marca Air Jordan junto con Nike, y seguramente seguirá creciendo.

- ¿Hay alguna fórmula del éxito para administrar los patrimonios de grandes estrellas?

- Hay que dividir la tarea en el inicio, cuando llega el éxito y cuando se retira. Al principio conviene contratar seguros por si las cosas no salen como se había pensado, definir dónde se va a vivir por la tributación, estudiar si conviene o no registrar la marca. Cuando las ganancias empiezan a llegar, hay que armar un fideicomiso, separar parte de lo que ingresa para el futuro, sacar mejores seguros, hacer un contrato prenupcial antes de casarse. Para el retiro hay que pensar dónde se va a vivir el resto de la vida, por ejemplo. La clave está en dejar las cosas en manos de los que saben.

- ¿A qué otros rosarinos estudiaste para el libro?

- Cuando lo escribía estaba el conflicto de si Mauro Icardi se separaba o no, entonces no sabía si convenía ponerlo en el capítulo de matrimonio o en el de managers. Pero más allá de eso, aplica lo mismo que con Messi: tener a un familiar a cargo del patrimonio es complicado. Cabe preguntarse hasta dónde habría podido llegar Icardi sin Wanda Nara. Él era capitán y figura indiscutida del Inter, podría haber hecho toda su carrera allí, con grandes contratos, pero se terminó yendo por la puerta de atrás, perdiendo incluso una gran chance de llegar al Real Madrid que justamente no lo contrató por su entorno. Nunca se adaptó al PSG y ahora se comenta que se podría ir a la liga de Estados Unidos, lejísimos del primer nivel. Con el tiempo va quedando claro que la influencia de Wanda ha sido negativa para su carrera, lo acercó a los flashes de las cámaras, pero lo alejó del éxito deportivo y económico.

- ¿Qué pasa con los actores, que si bien tienen más años de carrera que un deportista, también han tenido rotundos fracasos económicos, como el caso de Nicolas Cage?

- Es cierto que tienen más tiempo de carrera, pero a medida que envejecen, sus apariciones son más esporádicas, y pueden llegar a estar dos o tres años sin ingresos. Al igual que los deportistas, pasan de tener poco a ganar muchísimo, y después otra vez a no ingresar nada, para nuevamente si hacen una película exitosa volver a obtener una montaña de dinero. Esto no le ocurre a un trabajador normal, que a lo sumo podrá un tiempo quedarse sin empleo, pero cuando encuentra otro pasa a ganar más o menos lo mismo. En el caso de las estrellas el impacto emocional es muy fuerte por estos vaivenes.

- ¿Por dónde te parece que pasa el futuro de las inversiones de las celebridades?

- Hoy hay muchos más recursos, las marcas personales valen más que antes, está el mundo cripto que abre muchas oportunidades, pero la clave sigue estando en el conocimiento financiero: podés destrozar fortunas de u$s1 millón o de u$s100 millones si no sabés cómo manejarlo. Sobran los casos de gente que ganó la lotería y se fundió al poco tiempo. Yo creo que a medida que se democratice el conocimiento financiero, el futuro será mejor.