Preocupación en el Cordón Industrial: la sequía amenaza con aumentar la conflictividad

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Servicios, de San Lorenzo y su zona expresaron sus preocupaciones y reclamaron al Estado seguridad e infraestructura de un sector clave. El planteo se dio en el marco del 35° aniversario de la entidad, junto a toda la dirigencia empresaria, política y sindical del Cordón Industrial.

El presidente de la cámara, el empresario Mariano Brajkovic, fue el encargado del discurso de apertura. El dirigente aprovechó para visualizar las necesidades de seguridad e infraestructura que tiene todo el Cordón Industrial y que son una verdadera asimetría con el nivel de aportes económicos que todo el aparato productivo genera para las arcas del estado provincial y nacional.

"Todos sabemos que esta región no sólo es una de las principales zonas productivas a nivel provincial, sino también a nivel nacional. Somos una de las regiones con mayor desarrollo de la cadena de valor y con uno de los números más altos de concentración de empresas pymes; somos uno de los cordones industriales que más fuentes de trabajo genera en todo el país. Sin embargo, cuando observamos las asignaciones presupuestarias nacionales y provinciales sobre nuestra región, vemos que no condicen con el nivel de aporte que esta zona genera para Santa Fe y para nuestro país. No contamos con la infraestructura mínima en los ingresos viales y ferroviarios que se encuentren acordes al nivel de actividad que se desarrolla", aseguró Brajkovic que encontró un cerrado aplauso de todos los dirigentes que colmaron el salón principal que la Cámara de Comercio tiene en la ciudad de San Lorenzo.

Brajkovic transmitió a todas las autoridades la extrema preocupación que existe en toda la cadena productiva a raíz de la sequía histórica que afectó la campaña de soja y maíz. "Este año nos encontramos con un acontecimiento extraordinario, la tremenda e histórica sequía que ha venido sucediendo y que afecta especialmente la principal actividad de la región, la cual nos obliga a exigirles a estos mismos dirigentes que estén a la altura de las circunstancias para acompañar un escenario muy complejo desde la macroeconomía y, principalmente, del motor económico de esta región. Sabemos todos que, en momentos como estos, la conflictividad aumenta y el apoyo del Estado en todos sus estamentos es fundamental".

El dirigente local cerró su discurso con una mirada puesta en el largo plazo apostando al ADN innovador del empresario local para ayudar a seguir haciendo de la región un hub empresarial modelo "Queremos seguir ampliando nuestro espectro como faro de referencia. Asumimos entonces el desafío junto a nuestras empresas asociadas, a la labor de la Fundación y a la gestión de nuestra Cámara de promover aún más el camino de la producción y de la innovación permanente, todo esto puesto al servicio del desarrollo estratégico y sostenido de este cordón industrial. Para ello, estamos desarrollando un plan de acompañamiento a nuestras empresas Pymes en expansión territorial, abriendo camino hacia nuevos mercados nacionales y regionales".