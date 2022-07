Preocupación entre constructores por el recorte de inversión en la obra pública a nivel nacional

Crece la preocupación en el sector de la construcción por los posibles recortes de inversión en la obra pública que el Gobierno llevaría adelante a través de un plan presentado por la nueva ministra de Economía Silvina Batakis. En esta línea, el próximo martes tendrá lugar la reunión mensual del Concejo Ejecutivo de la Cámara de la Construcción Argentina (Camarco) para discutir este escenario de recortes, entre otros puntos,.

En diálogo con Ecos365, Pablo Nazar, presidente de la Camarco Delegación Rosario señaló que del recorte en inversión pública al que se refirió la ministra de Economía, Silvina Batakis días atrás, de $600 mil millones, $250 mil millones estaban destinados a la obra pública.

En esta línea, aseguró que hay alarmas entre los constructores ya que "los anuncios del Gobierno son contradictorios con las medidas" que se estarían pensado llevar adelante. Esto último en referencia al acto del pasado 18 de julio donde el presidente Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, lanzó el plan "Argentina Grande" para la realización de 120 grandes obras de infraestructura en el marco de 5 mil obras que están en marcha en el país.

Durante el mismo, el mandatario precisó que si bien se tienen que ajustar algunos números en las cuentas públicas del Estado "no se va hacer a costa de parar la obra pública, ni la vivienda", a la vez que destacó que "la obra pública va a ser un motor de la economía", durante la presentación del plan del cual también participó el presidente de Camarco a nivel nacional, Gustavo Weiss.

"No tenemos un claro mensaje de cómo, cuándo y en qué medida va a ser el recorte de inversión. Por ahora parece que no va a bajar el nivel de inversión, vamos a seguir como estamos, pero las dudas llegan porque puede haber una demora en los pagos, algo que es aún más preocupante", indicó Nazar para luego reflexionar que "un plan de obra debe ir acompañado de su consecuente financiación para que no provoque después demoras en los pagos y así evitar que las obras se paren".

Un dato que circula entre el sector, es que el gobierno ya viene pidiéndole a los gobernadores que colaboren con el presupuesto nacional de obras públicas, es decir, que parte del presupuesto que llegarían a restringir sea cubierto por las provincias para ayudar a que las obras no se detengan.

Si bien por ahora nada está definido, Nazar volvió a referirse a la necesidad de tener información clara de que es lo que va a suceder de acá en adelante y de cuántos son los recursos con los que contarán desde el sector, además de conocerse el monto específico del recorte en caso de que el mismo se concrete.

"El martes que viene se reúne el Concejo Superior de la Cámara a nivel nacional y seguramente tendremos novedades sobre las últimas conversaciones que se van teniendo con autoridades nacionales", sostuvo el referente de Camarco Rosario.