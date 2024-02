Probó con varios negocios pero atajó el éxito mundial en equipo con otro rosarino

Ramiro Fabris es rosarino y logró forjar un imperio en la industria de las pelotas deportivas con su empresa Euro Paris, una compañía que factura cerca de u$s 4 millones al año. Confiar en sí mismo y mirar a los ojos fueron sus mejores atributos para hacerse camino en el mundo empresarial. Sin embargo, hacer equipo con Marcos Galleto, otro rosarino, fue sin duda el pase para alcanzar el éxito y la oportunidad de hacer realidad sus sueños.

El camino no fue fácil para estos visionarios que competían en las canchas de básquet. Mientras uno jugaba para el club Universitario y el otro para Estudiantil, se hicieron socios y amigos. Antes de fundar Euro Paris, probaron suerte con varios emprendimientos pero fue su determinación y trabajo en equipo lo que finalmente los llevó al estrellato.

La idea de fabricar pelotas profesionales surgió de la experiencia de Fabris, quien, consciente del gasto que implicaban, vio la oportunidad de crear una empresa que las fabricara. “Siempre me soñé en grande. Tenía canchas de fútbol 5, le comenté a Marcos el proyecto y enseguida me entendió".

Estudié el negocio, me reuní con gente muy importante del rubro y no paré hasta tener un nivel 10”, cuenta Ramiro a Ecos365.

Desde su concepción, Euro Paris experimentó un crecimiento fenomenal y pese a ser una empresa joven las alianzas estratégicas hicieron que su experiencia se multiplicara. La producción de las pelotas, por ejemplo, se terceriza en las mismas fábricas que proveen a la Bundesliga y la NBA. Así fue como el proyecto se convirtió rápidamente en líder del mercado nacional y expandió su alcance a nivel internacional, llegando a países de América Latina y Estados Unidos. Hoy venden 50.000 pelotas por año.

Euro Paris fue la pelota oficial del "Partido por la Paz"

Son muchos los hitos que la marca acumula en su haber desde su origen en 2018. Para destacar, se ganó el reconocimiento global al ser la pelota oficial del "Partido por la Paz", un evento emblemático en honor a Diego Maradona, en Roma. De esa experiencia en 2022 quedó una foto de Ronaldinho con el Papa sosteniendo una pelota de la empresa.

“Detrás de toda expansión y desarrollo de la marca hay un profundo análisis de mercado que aporta Marcos. Sin ese orden nunca nos podríamos haber internacionalizado”, resalta Ramiro y agrega que se lograron meter en 25 ligas oficiales AFA y clubes de primera división, en ligas amateur y más de 17 asociaciones de todo el país.

Pero más allá de los triunfos empresariales, lo que realmente impulsa a Fabris, es su hijo. León es su mayor fuente de inspiración y fortaleza según las palabras del emprendedor. “Tiene cinco años y juntos meditamos todas las mañanas. Me compaña siempre".

Tengo muchas anécdotas con él, como verlo entregar un reconocimiento al mejor jugador de un partido en un estadio que hace honor a su nombre”, relata emocionado.

Ramiro junto a su hijo León, su mayor fuente de inspiración y fortaleza

Aunque estudió comercio exterior, Ramiro considera que los mayores aprendizajes de su vida provienen de las experiencias cotidianas y los desafíos que le tocó enfrentar. “Siempre fui optimista, creativo y autodidacta. Me tocó ser fuerte y sabía que me tenía que ir bien, no me quedaba otra”, asegura a este medio y recuerda las épocas en las que recorría su ciudad en busca de reconvertir baldíos en canchas deportivas.

La contemplación del río Paraná desde un bar en la Florida y practicar kayak son otras de las actividades que ayudaron al rosarino a mantenerse centrado y encontrar la paz interior para ser puntilloso con los negocios. Sobre todo, a tomar coraje para anteponerse a los obstáculos, como cuando Euro Paris había conseguido convertirse en la pelota oficial de la Superliga y esta se disolvió en mayo de 2020 tras el inicio de la pandemia. La cancelación de la Copa América 2021 Argentina-Colombia fue otro sueño que vieron escurrirse de sus manos.

Sin bajar nunca los brazos y con una fuente inagotable de nuevos proyectos, ahora la dupla rosarina busca incursionar en el mundo del rugby, demostrando su capacidad para adaptarse y diversificar su oferta. “Hay solo dos líneas profesionales y nosotros buscamos ser el tercer algoritmo”, anhela el emprendedor.