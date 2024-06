Quién compró La Rural de Funes, el nuevo fondo de Sancor para startups, y qué dicen Techint y Corporación América sobre hidrovía

El gobierno de Javier Milei logró revertir la peor crisis política que atravesaba desde el inicio de su gestión con una serie de acuerdos y anuncios en el plano económico que le permitió convertirla en lo que seguramente intenta ser un relanzamiento, que vendrá con más cambios en el gabinete a la vuelta del presidente de Europa.

¿Son suficientes con la ley Bases y la reforma fiscal en el Congreso (que seguro que tendrán cambios), el roll over del swap chino, la baja de la inflación y el desembolso y ok del FMI? Pareciera que no. Después de los festejos del jueves en los mercados financieros, el viernes el dólar blue volvió a ubicarse en torno a los 1.300 pesos.

Hay otros dos datos que la dupla Caputo-Bausili anunciaron esta semana que expone esta idea de sintonía fina para que el plan financiero se siga sosteniendo. El ministro de Economía avisó que “se terminó la era de la tasa real negativa” y el Banco Central emitió una norma que agiliza la operatoria en moneda extranjera. Estableció que los dólares que van a un cliente en una sociedad de Bolsa (ALYC) no tienen que volver a una cuenta bancaria sino que pueden quedarse ahí.

El gobierno apuesta a la reinversión de esos dólares, de los que vuelvan con el vencimiento dentro de un mes de la primera parte del Bopreal 2 y a sostener la demanda de títulos públicos y sus valores, y que no meta más presión al dólar, en un contexto que los productores agropecuarios están aferrados a no liquidar con este nivel del tipo de cambios.

Los agroexportadores lo saben y así lo manifestaron durante una cena de camaradería esta semana en la que trazaron un escenario complejo para el sector y para la provincia de Santa Fe a mediano y largo plazo si no piensa y avanza en alternativas.

Las batallas en las cajas de la provincia

En Santa Fe también hay mucho activismo en el plano de la política económica que maneja Pablo Olivares dentro de la gestión de Maximiliano Pullaro. El viernes en una extensa entrevista a agenda abierta con periodistas, el ministro esbozó los ejes hacia dónde pretenden avanzar para eficientizar un Estado que, si bien está saneado en términos generales (toda la deuda que tiene apenas llega a los 400 millones de dólares), hay una serie de déficits y abusos que apuntan a cortar con objetivos a corto, mediano y largo plazo, fondos que podrían ser destinados a impulsar más obra pública y mejoras salariales.

Sólo el déficit de la Caja podría cubrir entre el 50 y 60% de la obra pública de la provincia. El de Aguas otro tanto. Olivares en la charla dejó expuesto que durante el segundo semestre habrá nuevas batallas.

La Caja de Jubilaciones y Aguas Santafesinas encabezan el ránking con los mayores déficits. Le siguen Iapos y EPE. Los gremios y autoridades de estas empresas e instituciones lo saben y comienzan a reaccionar. El clima social ayuda, pero algunas decisiones, como despido con causa, y que nadie tiene respaldo para firmar algo flojo de papeles como venía ocurriendo, también empieza a desarticular “negocios” a los que estaban habituados no pocos proveedores privados, como pasar precios sin que nadie ponga un pero cuando en el mercado eran mucho menores.

RIGI: al agro es al único que no le bajan impuestos

En tanto, su par de Producción, Gustavo Puccini, también tuvo una semana a full con los senadores radicales, Carolina Losada y Eduardo Galaretto, para que se incluyan aspectos que consideran clave dentro del Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones (RIGI), fundamentalmente en relación a las pymes santafesinas, algunos de los cambios que fueron tenidos en cuenta en la versión final.

"Las modificaciones incorporadas van en el sentido correcto", coincidieron en el gobierno provincial. Pero subsisten, algunas inquietudes: si se supone que efectivamente las inversiones beneficiarias del RIGI se focalizarán en los sectores productivos como minería, petróleo y energía, es de esperar que la distribución regional de esos impuestos nacionales que se dejan de recaudar deje a Santa Fe en una posición poco favorable.

Expresado de otra forma. Los contribuyentes santafesinos seguirán soportando la carga tributaria nacional actual, mientras que en otras provincias su actividad económica se beneficiará de una menor carga tributaria. En el mismo sentido, los productores agropecuarios santafesinos seguirán pagando derechos de exportación (retenciones) y obligados a liquidar sus ventas a través del Mercado Oficial de Cambios (lo que supone perder por la brecha cambiaria), mientras las inversiones grandes en minería, petróleo y energía podrán disponer libremente de las divisas generadas sin necesidad de liquidarlas ni pagar retenciones.

Hidrovía, Techint y Corporación América

Puccini estuvo también en Buenos Aires con el flamante subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor, dado el fuerte interés estratégico de la provincia por la hidrovía, cuya futura licitación establecerá el futuro del negocio para las próximas décadas.

Dentro de los ruidos por la licitación del dragado y balizamiento de la hidrovía habían aparecido interrogantes sobre la postura de actores clave que tienen puertos y no son agroexportadores en torno a si se avanzara en un mayor dragado podría afectarlos negativamente. Parece todo lo contrario.

Consultado por Ecos365, desde el gigante industrial, conducido por Paolo Rocca, señalaron que “el proyecto de dragado de la hidrovía para poder tener un mayor calado es de suma importancia para el sector siderúrgico. A diferencia de los agroexportadores, los buques que bajan desde Brasil con el mineral de hierro ingresan (y no solo salen) con una carga que es un insumo crítico para el proceso productivo del acero”.

Y agregaron que “con una vía con mayor profundidad, la industria puede ganar en eficiencia y competitividad. El puerto de Ternium de San Nicolás, por dar un ejemplo, puede funcionar normalmente con una profundidad de 34 pies y, en caso de avanzar con un mayor calado, realizar adaptaciones en la infraestructura para 40 o 42 pies”.

El que sí negó su intención de participar es Corporación América, de Eduardo Eurnekian. Es un “invento” respondió una fuente inobjetable del grupo ante consulta de Ecos365 de formar parte de holding para competir en la licitación del dragado de la hidrovía.

Quién compró La Rural de Funes

Por otra parte, lo que sí se confirmó es quién compró el predio de La Rural en Funes, que estaba en manos del grupo asegurador San Cristóbal. Se trata de Gabriel Guglielmino, dueño de la desarrolladora Qala (junto con Norberto Carlini) y de Prendo, dedicada a préstamos prendarios para vehículos. También es el CEO del Banco del Sol (y accionista del banco digital junto con el grupo Sancor Seguros).

Guglielmino, quien compró el terreno junto con una participación de Miguel Maestu (ex dueño de Metalsur), apuntará a desarrollar allí con Qala un emprendimiento inmobiliario que está en la etapa de definiciones.

Se viene nuevo fondo para invertir en startups

Y hablando de Sancor Seguros, su presidente Gustavo Badosa, confirmó a Ecos365 esta semana que lanzarán un nuevo fondo de inversión santafesino para impulsar startups tecnológicas en Argentina a través de CITES. La idea es el armado de una nueva ronda de inversores que invierta más 24 millones de dólares para seguir potenciando el ecosistema tecnológico de la región.

Vale recordar que en la primera vuelta CITES logró el respaldo de entidades como la Bolsa de Comercio de Rosario, Rofex, Villavicencio, Grupo Oroño y Wiener Lab, entre otros. Estas colaboraciones fueron cruciales para el éxito del fondo y han permitido que CITES tenga un impacto significativo en Rosario y la región.

Para los nuevos inversores y aquellos interesados en participar, el nuevo fondo de CITES mantendrá la estructura flexible que ha caracterizado al primero. Con un ticket mínimo de 500.000 dólares, las inversiones no se requieren de inmediato, sino que se distribuyen a lo largo de cinco años según las necesidades de cada startup. Este modelo de inversión adaptable permite que las startups soliciten fondos a medida que los necesiten, facilitando así su crecimiento y evolución.

Las promos como salida para mayoristas y minoristas

Los que por ahora están viendo sus ticket más ajustados son los mayoristas y minoristas. Esta semana en la cumbre de más de 200 empresarios mayoristas e industriales de todo el país de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), que se realizó en Pilar, el rosarino Martin Parodi, de Parodi SRL, durante su participación en el panel invitó “a compartir información con el sector industrial, para comprender juntos el mercado”. Ahí estaban sentados en el mismo panel Unilever y Mondelez. ¿Se animarán?

Los números expuestos por el director de la consultora especializada Scentia, Osvaldo del Río, muestran caídas que hacen difícil presuponer que la actividad económica tocó aún el piso. “Ordenar la economía era necesario, mucha gente lo entiende y acompaña”, dijo y mostró los fuertes cambios en los hábitos de consumo con caída de ventas de yogurs, postres, snacks, desodorantes de ambientes, quesos blancos, alfajores y atún, mientras que aumentaron leche en polvo, manteca, conservas de tomate, polenta, levadura y harina, entre otros.

Al igual que en todos los sectores de las economías con los que se hable se acelera una guerra de promos para morigerar las caídas de las ventas y como único ancla para los precios.