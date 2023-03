Resumen Cripto: Que lindo mi banco, se rompió mi banco

Estas son las ediciones que más nos desafían, porque imaginate que con algo tan dinámico como el desastre financiero global de la semana pasada, que tiene información minuto a minuto, hay que buscarle la vuelta para ver cómo salimos al lunes siguiente. Pero acá vamos.

¡Bienvenido a un nuevo resumen cripto de Ecos365!

Mini resumen, por si anduviste a las corridas y viste todo en cuotas: Silvergate Bank quebró; Silicon Valley Bank (SVB), el banco que más financiaba a las startups, quebró; Signature Bank, estrechamente relacionado a las criptomonedas, quebró.

Pasaron muchas cosas, pero la más saliente fue que la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) salió a marcar la cancha y pidió públicamente a quienes estén interesados en comprar los activos de SVB o de Signature que dejen de negociar o asociarse o lo que sea con cualquier iniciativa relacionada a las criptomonedas. Instantaneamente surgió la posibilidad de que todo este panorama sea un mensaje “anticripto”.

El legislador Tom Emmer, representante del estado de Minnesota, aseguró que la maniobra por la que se cerró el Signature Bank no respondió a posibles problemas de solvencia de la entidad sino a un ataque directo al ecosistema cripto, ya que la entidad financiera era una de las que más asociaciones tenía con firmas de activos digitales.

Luego, la Blockchain Association pidió a la FDIC y otros reguladores financieros estadounidenses que informen sobre los posibles planes que buscan excluir a las cripto del sistema bancario tradicional. Por ahora, siguen esperando respuestas.

Estamos mal, pero vamos bien

Mientras se enfriaba toda la situación, la stablecoin USDC va y viene pero se acerca de nuevo a la paridad con el dólar, algo que también alertó a varios. Cuando empezó a tambalear el SVB, el precio de USDC bajó a USD 0,87, pero a principios de semana rebotó y, con algunas oscilaciones, va recuperando la igualdad con la divisa estadounidense. Para llevar aún más tranquilidad, Circle, la empresa que emite estas stablecoins, reveló que canjearon USD 3.800 millones de USDC y que acuñaron 800 millones de unidades del mismo activo digital.

En el medio de la turbulencia, el mercado financiero tradicional sigue apostando por las cripto. Y no son bancos así nomás: JP Morgan y Bank of New York Mellon (BNY) son los que más se destacan, principalmente, por las recientes decisiones que tomaron para incorporarse al ecosistema cripto.

En el caso de JP Morgan, desde finales del 2020 viene explotando la plataforma Onyx Digital Assets con la cual ya procesó alrededor de USD 450.000 millones en transacciones cripto. Y hay más, porque están explorando los tokens de depósito, una alternativa a las stablecoins privadas y las CBDC.

El BNY Mellon es más nuevito en el tema, pero no por eso anda con chiquitas. En octubre empezó a ofrecer criptocustodia de bitcoin y ether a sus clientes institucionales. La firma de pagos Circle le confió todas sus reservas de USDC al banco. De paso, anunciaron que se asociaron con la empresa de servicios financieros Cross River para producir e intercambiar USDC.

Así y todo, varias firmas revelaron tener algún depósito en Signature Bank. Fue el caso de Coinbase (USD 240 millones), Paxos (USD 250 millones) y Celsius (no revelearon el monto), que están esperando a ver cómo sacan sus activos del banco caído en desgracia.

Probando cositas

El que más está haciendo leña del árbol caído es Coinbase. El exchange ya prepara “funciones bancarias” según explicó su CEO, Brian Armstrong.

En un intercambio de tuits con otros referentes del sector, el CEO dijo que ya están explorando posibilidades como para probar una “neobanca”, aunque todo es súper incipiente y requiere pruebas, pruebas y más pruebas (además de demanda, claro está).

Sucesos del ecosistema cripto

-Europol secuestró casi 20 mil bitcoin a ChipMixer, un mezclador cripto (trabajan para aumentar la privacidad de las transacciones) por presunto blanqueo de capitales. La justicia estadounidense ya anunció que presentará cargos, así que se viene otra novela en relación a este tema.

-Se aburrió Mark: Meta anunció que retira los NFTs de Instagram y Facebook para “apoyar de otra forma a los creadores”, según dijeron. En criollo, la idea no prendió.

-El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció que van a convertir los mil millones de dólares del fondo de recuperación de la stablecoin BUSD a bitcoin, BNB y ether. Además, CZ está buscando una nueva plataforma para que Binance procese transacciones en libras esterlinas ya que que Skrill, la firma con la que está asociada para eso, va a dejar de prestar el servicio en dos meses.

-Ethereum estima que el 12 de abril se llevará adelante la actualización Shanghai.

-Un juez de Nueva York dictaminó que Binance puede proceder sin problemas a la compra de los activos de Voyager Digital. La administración de Joe Biden había presentado un recurso para frenar la operación.

-Después de las acusaciones por andar metiéndose con datos privados de los usuarios, la plataforma de wallets Metamask anunció mejoras y da más libertades a las personas que configuren por primera vez su billetera.

-Polygon se une a Unstoppable Domains para ofrecer a sus usuarios dominios .polygon y, así, dar acceso a apps Web3, usar wallets y crear sitios web descentralizados.

-Nissan anduvo haciendo trámites en Estados Unidos para registrar cuatro marcas en la Web3.

Estados

Corea del Sur: El gobierno constituyó un fondo de alrededor de USD 30 millones para el desarrollo del metaverso y el fomento de fusiones y adquisiciones de empresas en el ecosistema.

Estados Unidos: La Comisión de Negociación de Futuros (CFTC) busca asesoramiento sobre activos digitales y, para eso, contrató a ejecutivos de Circle, Ava Labs y Fireblocks. Por su parte, la Reserva Federal anticipó que en julio lanza FedNow, un servicio de pagos instántaneos que busca ser una alternativa a las CBDC y las stablecoins.

Especial Unión Europea: El Parlamento aprobó una ley que obliga a incorporar una opción para que los contrato inteligentes sean modificables.

Bancos e instituciones financieras

El National Australia Bank hizo la primera transferencia internacional de stablecoins de su historia. La misma se realizó en la blockchain de Ethereum.

La Asociación Suiza de Banqueros propuso la implementación de tokens de depósito para desarrollar la economía digital de ese país.