Rosario paralizada: qué servicios no funcionan en medio de la violencia narco

Rosario amaneció este lunes paralizada ya que diferentes sectores decidieron realizar medidas de fuerza, como precaución ante la inseguridad y para reclamar protección frente a la avanzada de la violencia narco. De esta forma, en las últimas horas se vieron afectadas la circulación de colectivos, la atención en las estaciones de servicio, la atención en centros de salud y las clases en escuelas públicas; también en horario nocturno se suspendieron el servicio de taxis y la recolección de residuos.

El repudio a lo que viene sucediendo y el temor a nuevos ataques provocó una reacción en efecto dominó: desde distintos sectores comenzaron a anunciar el cese de actividades. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Rosario extendió su medida de fuerza en el servicio urbano, la cual lleva adelante desde el viernes, por lo que la ciudad cumplirá este lunes 96 horas sin colectivos.

UTA Rosario en su cuenta de X (ex Twitter) manifestó: "Debido al fallecimiento del compañero Marcos, el día lunes no habrá actividad de transporte urbano e interurbano. Acompañamos a la familia en este difícil momento".

Por su parte, producto del asesinato de Bruno Bussanich, la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) y el Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Garages, Playas y Lavaderos Automáticos (SOESGPyLA), anunciaron el cierre de las bocas de expendio de 22 a 6 horas. "Hasta que encontremos respuestas a las medidas de seguridad que necesitamos para el sector", aclararon, aunque dejaron en claro que sí abastecerán de combustible a ambulancias y patrulleros policiales.

A su vez, el paro de taxistas que comenzó el domingo a las 22 se levantó a las seis de la mañana de este lunes. No obstante, según indicaron desde Sindicato de Peones de Taxis, hoy tendrán una reunión para definir cómo seguir, "ante la lamentable situación que viven los trabajadores y todos los rosarinos en general". Así lo manifestó Horacio Yanotti, secretario general del gremio, quien además explicó que no se puede desarrollar la actividad "al no tener combustible, por el cese de los estacioneros a raíz del triste episodio de un compañero asesinado".

En el rubro salud, desde la Municipalidad de Rosario informaron que en la jornada de hoy se garantizan las guardias en hospitales municipales, policlínico San Martín y el SIES. Pero aclararon que, ante la falta de transporte, los Centros de Salud permanecerán cerrados.

Asimismo, desde el Sindicato de Recolección y Barrido suspendieron el servicio desde anoche hasta la mañana de hoy, en solidaridad con las familias del chofer de colectivo y de los taxistas atacados en la semana, según un comunicado del gremio.

Y en cuanto a la educación, el gremio docente Amsafé Rosario confirmó la suspensión de clases en colegios públicos para este lunes. Mediante un comunicado, ayer por la tarde anunciaron un "cese total de actividades sin asistencia a las escuelas para este lunes 11″, producto de "la escalada de violencia criminal".