Santafesinas crean una app para mejorar la vida de pacientes con diabetes a través de la IA

Dos emprendedoras santafesinas, Valentina Toso y María Eugenia Weibel, lograron desarrollar una aplicación revolucionaria que podría transformar la vida de los pacientes con diabetes. La aplicación, que lleva el nombre de "Diabest", ofrece un control integral de la diabetes al vincular el monitoreo de la glucosa, la actividad física y la alimentación, todo respaldado por tecnologías de vanguardia, especialmente la inteligencia artificial (IA).

El proyecto Diabest fue uno de los diez seleccionados que completaron su etapa de pre-incubación en IDEAR, la Incubadora de Empresas del Ámbito Regional, una iniciativa conjunta de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Municipalidad de Esperanza. Esta plataforma de apoyo proporcionó a los emprendedores el espacio y las herramientas necesarias para afinar y desarrollar sus iniciativas.

Valentina Toso y Felicitas Cabezas, integrantes del equipo

Valentina, una de las protagonistas, dialogó con Ecos365 y destacó la importancia de su innovación. "A través de una aplicación única y desde su teléfono el paciente puede monitorear indicadores fundamentales para su salud que suelen medirse por separado”, afirmó la joven estudiante de la Licenciatura en Gestión de la Tecnología.

No obstante, su ideadora enfantizó en la capacidad del desarrollo para proporcionar un seguimiento individualizado. Esta tecnología no solo monitorea la glucosa, la actividad física y la alimentación, sino que también adapta las recomendaciones y ajustes de forma personalizada para cada usuario, disparando alertas cuando registra valores negativos.

Cómo funciona

Para un óptimo registro es necesario contar con un reloj vinculado al móvil, un lector digital de glucosa y que el usuario comparta la ingesta de comida. Esto último puede llevarse a cabo con solo sacar una foto. Así es como la IA toma los parámetros y realiza un informe con recomendaciones personalizadas. “El paciente puede ser advertido si necesita controlar la dieta, visitar al médico u otro tipo de sugerencia”, detalló Toso a este medio.

La santafesina de solo 25 años aprovechó la oportunidad para inspirar a otros jóvenes a seguir sus sueños y explorar nuevas ideas de negocios. "Que se animen, porque total somos jóvenes, tenemos el mundo por delante, no perdemos nada con probar. Eso siempre me gusta transmitirlo porque considero que hay algunos que quizás quieren pero no se animan", expresó Toso.

Así es como se verian algunas pantallas de la app

El proyecto Diabest es una idea federal y se presenta como un ejemplo de cómo la innovación, respaldada por la tecnología y el apoyo adecuado, puede generar soluciones transformadoras para mejorar la calidad de vida de las personas. Al equipo lo terminan de completar Felicitas Cabezas, una estudiante de ingenieria en telecomunicaciones de Salta y Jose Luis Medina, ingeniero en sistemas, oriundo de Misiones.

Con un modelo bien sólido, los planes de ahora en más son conseguir el financiamiento para lanzar el producto y mejorarlo. Con este objetivo, sus ideadores se presentan a cada concurso y competencia que encuentran en busca de capital y líneas de crédito.