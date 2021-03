Se acerca Semana Santa: los requisitos para viajar en cada provincia

El Gobierno nacional viene de suspender los vuelos directos aerocomerciales de pasajeros provenientes de Brasil, Chile y México. Sin embargo, todavía no decidió no imponer restricciones específicas para los turistas que se movilicen en el país durante el fin de semana largo de Semana Santa, pero hay que tener en cuenta que siguen vigentes los requisitos de la temporada de verano.

En ese sentido, la mayor exigencia es el Certificado Verano (puede tardar hasta 48 horas una vez realizado el trámite y se realiza a través de la web o de la app Cuidar), aunque se sugiere revisar las medidas dispuestas por cada provincia o ciudad, para saber es necesario contar con un test PCR o seguro médico particular.

A continuación, los principales requisitos lugar por lugar:

Requisitos para ingresar a Buenos Aires: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Entre Ríos: sacar el Certificado Verano, no se requiere certificado COVID-19 negativo, no se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Corrientes: se requiere un PCR negativo con 48 horas de anticipación al viaje, se requiere una Declaración Jurada.

Requisitos para ingresar a Misiones: se requiere sacar el Certificado Verano, se requiere certificado COVID-19 negativo realizado en las últimas 48 horas, o se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria, además se debe descargar la app "Misiones Digital" y realizar la autoevaluación de síntomas de COVID-19, que sirve como Declaración Jurada.

Requisitos para ingresar a Formosa: se encuentra cerrada al turismo. Al llegar a la provincia se debe realizar una cuarentena de 14 días.

Requisitos para ingresar a Chaco: no se requiere sacar el Certificado Verano, no se requiere certificado COVID-19 negativo, no se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Para ingresar tenés que registrarte y gestionar un permiso provincial

Requisitos para ingresar a Santa Fe: se requiere sacar el Certificado Verano. Registrarse en la aplicación covid-19 de la provincia de Santa Fe y completar la declaración jurada, no se requiere certificado COVID-19 negativo, no se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Además tenés que tener una reserva de un servicio o alojamiento turístico habilitado.

Requisitos para ingresar a Córdoba: se requiere sacar el Certificado Verano, no se requiere certificado COVID-19 negativo, no se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Santiago del Estero: se requiere certificado COVID-19 negativo para quienes ingresen por vía aérea. En caso de no tenerlo, al arribar al aeropuerto se realizará un test rápido cuya gestión estará a cargo del gobierno provincial. No se requiere sacar el Certificado Verano. En algunos casos se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Presentar declaración jurada.

Requisitos para ingresar a Tucumán: No se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Se requiere Declaración Jurada.

Requisitos para ingresar a Salta: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Jujuy: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Catamarca: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. (Tener en cuenta las especificaciones de cada municipio).

Requisitos para ingresar a La Rioja: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Además tenés que completar una declaración jurada en línea.

Requisitos para ingresar a San Juan: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a San Luis: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a Mendoza: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.

Requisitos para ingresar a La Pampa: No se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. No se pide seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Se requiere gestionar un permiso provincial.

Requisitos para ingresar a Neuquén: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria para mayores de 60 años y grupos de riesgo.

Requisitos para ingresar a Río Negro: Se requiere permiso de turismo en app Circulacion. No se requiere certificado COVID-19 negativo. El seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria es opcional.

Requisitos para ingresar a Chubut: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. Se requiere contar con obra social con cobertura en la provincia del Chubut o Seguro de viaje COVID. Además deberás presentar una reserva de alojamiento turístico o datos del residente de Chubut en donde te alojarás. Para ingresar al Área Natural Protegida Península Valdés, es obligatorio realizar una la reserva previa de ingreso o bien contar con la reserva de un servicio turístico:

Requisitos para ingresar a Santa Cruz: No requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria. Además se requiere permiso, declaración jurada y reserva de alojamiento.

Requisitos para ingresar a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: Se requiere sacar el Certificado Verano. No se requiere certificado COVID-19 negativo. Se requiere seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria.