Sega quiere hacer una serie o película con su videojuego "Persona"

A lo largo de los años, Persona ha visto un aumento constante de una serie de juegos de rol de nicho a un éxito de buena fe, por lo que el siguiente paso natural es una adaptación de acción en vivo. Si bien todavía no hay nada oficialmente en proceso, Toru Nakahara, productor de las películas de acción en vivo de Sonic the Hedgehog , dice que es algo que Sega está explorando.

“Los mundos de Atlus están llenos de gran dramatismo, estilo vanguardista y personajes convincentes”, dijo Nakahara a IGN . “Historias como las de la franquicia Persona realmente resuenan entre nuestros fanáticos y vemos una oportunidad de expandir la tradición como nadie ha visto, o jugado, antes”. Más directamente, dijo que "juntos, Sega y Atlus, están trabajando para dar vida a estas historias y mundos a través de nuevos medios y para nuevas audiencias".

La noticia llega en un momento en que aparentemente todos los videojuegos populares se están adaptando de alguna manera, desde los programas de Sony basados en Twisted Metal, The Last of Us y Ghost of Tsushima hasta la película animada de Super Mario del equipo detrás de Minions (que de alguna manera protagonizar a Chris Pratt en el papel principal). Mientras tanto, Netflix se ha volcado con las adaptaciones de juegos tras el éxito de series como The Witcher y The Cuphead Show. Sega, por supuesto, ha tenido un gran éxito con su película de acción en vivo Sonic the Hedgehog, que generó una secuela que llegó a los cines a principios de este año .

Es cuestionable si el mundo influenciado por el anime de Persona sería una buena opción para una adaptación de acción en vivo, pero la noticia llega cuando la serie es tan popular como siempre después de la noticia de que los títulos más recientes llegarían a nuevas plataformas como la Xbox y el Nintendo Switch.