Sin candidato oficial a la presidencia, la conducción de la Bolsa sigue hoy con las negociaciones

Este martes, en el mismo día en que vencía el plazo para inscribir la lista de candidatos para la renovación de autoridades, la Mesa Ejecutiva de la Bolsa de Comercio se reunirá para definir un candidato a presidente que en un mes le tome la posta a Daniel Nasini.

Así lo informaron los directores de la Bolsa a la mesa multisectorial que ayer se reunió por primera vez para buscar definir de manera consensuada una nueva gestión para el comando de la principal entidad empresaria. Una vez que la Mesa Ejecutiva defina su candidato lo presentará a la mesa intersectorial.

Sobre la reunión de ayer, los representantes de los sectores que asistieron (productores, exportadores, industriales, corredores, acopiadores, molineros y cooperativas) no ocultaron su sorpresa al desayunarse que Hugo Grassi (h), quien había estado impulsando su candidatura, no era tenía el consenso de la Mesa; esto es no era el candidato oficial.

En otras palabras, cuando a 40 días de la renovación de autoridades el actual presidente Daniel Nasini anunció que no buscará la re-elección, la Mesa Ejecutiva no definió candidato a sucederlo. Sólo hubo un aventón de Nasini, que el vicepresidente Grassi hizo suyo y empezó a recorrer el espinel de asociados para armar una lista y presentar su proyecto.

Como no logró sumar todos los apoyos necesarios para encarar la gestión y al acercarse la fecha de vencimiento de la presentación de la lista, el Centro de Corredores de Cereales fue el que propuso postergar el plazo de presentación de listas para el armado de una mesa intersectorial para definir una nueva hoja de ruta para la entidad.

Y, precisamente, en la primera reunión los sectores se desayunan con la novedad. No en vano fue muy bien recibido y muy valorado por todos el pedido de disculpas que hizo Julio Roldán (de AGD y representante de la exportación en la Mesa Ejecutiva) por no haber dejado encaminado el proceso de sucesión. Un pedido de disculpas al que luego se sumó el molinero Federico Hellman.

Sin esa puesta de cartas sobre la mesa por parte la dirección de la Bolsa, no hubo mucho por discutir en la mesa intersectorial. Y por eso luego del encuentro el comentario en común fue el déficit institucional del comando de la entidad en llegar a estas instancias sin ni siquiera un candidato que tenga consenso entre ellos.

¿Qué pasará en la reunión de la Mesa Ejecutiva? Con Grassi ya lanzado pero sin el respaldo de la Mesa Ejecutiva, ayer asomó otro candidato que es Fernando Rivero (ex alto ejecutivo de ACA en Rosario), el actual secretario que el viernes se había mostrado crítico con las gestiones realizadas en soledad por el vicepresidente.

De concretarse la salida al ruedo de Rivero, un histórico y reconocido socio de la Bolsa con amplia trayectoria institucional, su candidatura movería el avispero. Es que se trata de la principal figura ejecutiva de ACA en la ciudad, la asociación de cooperativas que hoy está en el eje de las críticas en el mercado de granos por apuntalar la propuesta de la malograda Vicentín de pagarle los u$s400 M que le quedó debiendo al agro en 15 años y con una quita del 70%.

Y si bien ACA es el principal acreedor comercial de Vicentín (no sólo por años se benefició con el plus de precio que le pagó Vicentín), a diferencia del resto de los acreedores del agro si prospera la convocatoria al final del camino la encontraría conduciendo los activos de Vicentín (pagados en su gran mayoría con los fondos de la propia aceitera) mientras que los acopios, corredores y productores terminarían de cobrar el 30% de lo adeudado recién en el 2036.

Otro escollo para la candidatura de Rivero es fue secretario durante toda la gestión de Padoán, justo en un momento en que la institución quiere dar vuelta de página con esa herencia. Si vamos a ese punto, también a Grassi se le presenta difícil mostrarse como un cambio de rumbo ya que también fue parte fundamental en la gestión del aceitero.

En ese contexto: ¿Podrá definir un candidato consensuado la Mesa Ejecutiva? ¿Tendrán margen para proponer alguien de la Mesa o apostarán por dirigentes no vinculados a la conducción? ¿Y si no puede hacerlo cómo seguirá la historia? Esta última pregunta quedó rondando ayer tras el encuentro y empezó a asomar la posibilidad de que finalmente sean los propios sectores los que ofrezcan a la Mesa Ejecutiva la salida institucional proponiendo una lista de candidatos y un plan de trabajo consensuado.