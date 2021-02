Soja con bajas en el Mercado de Granos

En la rueda de hoy, el mercado de granos local presentó ofertas de compras bajistas por soja y maíz, y renovadas propuestas de compras por trigo.

Por soja contractual el valor propuesto cayó a U$S 320/t. Por su parte, el precio ofrecido por maíz Marzo descendió a U$S 200/t, y la oferta por trigo disponible se mantuvo en U$S 210/t.

Mercado de Chicago

En la jornada de hoy, todos los futuros en Chicago cerraron con bajas.

Los futuros de soja finalizaron con bajas, debido a la caída del posicionamiento de los fondos de inversión, los contratos de maíz ajustaron con bajas, presionados por existencias mayores a las esperadas reportadas ayer por el USDA, y los futuros de trigo cerraron con pérdidas, producto de ventas técnicas.

Rofex

En el mercado Matba – ROFEX, el contrato de Soja Febrero opera a U$S 328/t.

Valores Finales

- Por soja, U$S 320/t contractual, y U$S 315/t Mayo.

- Por trigo, U$S 210/t entrega disponible, y U$S 215/t Marzo.

- Por maíz, U$S 200/t entrega Marzo, y U$S 190/Junio.

- Por girasol, U$S 440/t disponible, y Marzo.

- Por sorgo, no se registraron ofertas de compras.