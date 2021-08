Sube la soja en el cierre de los mercados del jueves

En la jornada de hoy, se observó una rueda de negocios similar a la del miércoles en términos de dinamismo y en número de participantes. No obstante, los valores de las ofertas abiertas resultaron alcistas para los granos gruesos. En el mercado del maíz, los mayores incrementos de cotizaciones se dieron en los meses correspondientes a la cosecha tardía de la próxima campaña. El mercado de soja nuevamente se concentró en la entrega contractual y en la fijación de mercadería, presentando aumentos de valores en ambos segmentos. Por último, el mercado del trigo tuvo cotizaciones estables y contó con un número superior de posiciones abiertas respecto a la rueda de ayer.

Mercado de Chicago

En el mercado de Chicago los ajustes de los futuros fueron mayormente alcistas. En este sentido, los futuros del maíz y la soja presentaron incrementos debido a las ventas de exportación semanales informadas por el USDA. Además, para el maíz se anunciaron reducciones en las estimaciones de cosecha de maíz de segunda en Brasil. No obstante, las lluvias que se dieron en regiones productivas de los Estados Unidos morigeraron parcialmente las ganancias. Además, la incertidumbre por la variante Delta de covid-19 presionó negativamente a los valores de ambos commodities. Por su parte, los contratos de trigo ajustaron con bajas debido a las precipitaciones que se dieron en regiones productivas de los Estados Unidos.

Dólar Banco Nación

El tipo de cambio del Banco Nación fue 96,6900 / 96,8900; + 0,06% respecto al cierre anterior.

Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 284.954 contratos, mientras que el interés abierto acumula 2.383.636 lotes

Mercado de las Oleaginosas

SOJA

En el mercado de soja, se observaron ofertas alcistas por segundo día consecutivo, luego de los incrementos que se presentaron sobre el cierre de la jornada de ayer. Además, nuevamente no se registraron ofrecimientos para la mercadería con descarga disponible.

Por soja con entrega contractual y para las fijaciones, la oferta se ubicó en US$ 335/t, superando en US$ 5/t los valores del miércoles. En moneda local, ambos segmentos se ubicaron en $ 32.390/t. Coincidiendo con lo sucedido ayer, no se presentaron ofertas para la entrega diferida de mercadería.

GIRASOL

En el mercado de girasol, no se presentaron variaciones respecto a los ofrecimientos de ayer. En este sentido la oferta para la entrega con descarga inmediata nuevamente se ubicó en US$ 350/t. Por otra parte, para la entrega entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 se ofrecieron US$ 350/t sin cambios entre ruedas.

Mercado de los Cereales

TRIGO

En el mercado del trigo, se presentó un dinamismo comercial similar al miércoles, con valores estables entre ruedas. No obstante, se destacó la reincorporación de ofertas en el segmento de entrega contractual.

Por trigo con entrega disponible, se ofrecieron US$ 210/t, mismo valor que se tuvo en la rueda previa. Similarmente, la entrega contractual alcanzó los US$ 210/t, con septiembre se ubicándose nuevamente en US$ 220/t, sin cambios entre ruedas.

Respecto al cereal de la nueva campaña, se ofrecieron US$ 215/t para las entregas entre noviembre del 2021 y enero del 2022, sin variaciones respecto a la rueda previa. Finalmente, para los meses de febrero y marzo las ofertas se mantuvieron en US$ 220/t.

MAÍZ

En el mercado del maíz, se presentó una jornada con un buen dinamismo comercial donde se mantuvo el amplio abanico de posiciones abiertas y se tuvieron alzas generalizadas en los valores ofrecidos abiertamente.

Por maíz con entrega contractual, se ofrecieron de forma abierta US$ 190/t, superando en US$ 5/t las ofertas de ayer. Por maíz con entrega en septiembre y octubre las ofertas se ubicaron en US$ 195/t, resultando en un incremento de US$ 5/t para el primero de estos meses.

En cuanto a los segmentos de la campaña 2021/22, también se dieron también incrementos en los ofrecimientos. Por el cereal con entrega entre marzo y mayo del 2022, las ofertas de compra se presentaron en US$ 190/t, US$ 5/t por encima de la rueda previa. Luego, la entrega entre junio y julio se posicionó en US$ 175/t, implicando un alza de US$ 10/t.

CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por cebada.

SORGO

En la jornada de hoy, no tuvimos ofertas abiertas de compra por sorgo.

Por Luis Ciucci