TikTok te dirá por qué estás viendo un video en tu página Para ti

Los usuarios de TikTok pronto podrán echar un vistazo bajo el capó de sus páginas Para ti para comprender por qué se recomienda cada video.

En una publicación de blog de hoy, la compañía dijo que comenzaría a implementar una nueva función en los videos que explica por qué se muestran al usuario. Se accede a la función, etiquetada como "Por qué este video", a través del panel de compartir y haciendo clic en un icono de signo de interrogación.

TikTok recomienda contenido basado en una variedad de señales que la compañía recopila de los usuarios, pero en gran medida ha mantenido en secreto sus métodos exactos. Una exitosa investigación del Wall Street Journal el año pasado detalló algunas formas en que el algoritmo de TikTok lee a los usuarios, incluido el tiempo que una persona se demora en los videos, incluso si no interactúa con ellos.

Las explicaciones en la nueva función incluyen una tendencia de video en la región del usuario, el video que se origina en una cuenta que se recomienda o la recomendación se basa en lo que un usuario vio, le gustó, compartió, comentó o buscó. La función se implementará para los usuarios en las próximas semanas.

El feed altamente personalizado de TikTok es parte de lo que hace que los usuarios regresen, pero también ha sido un tema de crítica, particularmente por cómo los usuarios pueden verse inundados con contenido dañino. Un informe del Wall Street Journal del año pasado detalló cómo las jóvenes fueron enviadas a las madrigueras de contenido sobre dietas y pérdida de peso en la aplicación, ofreciendo continuamente videos relacionados. Poco antes de que se publicara la historia, TikTok anunció que estaba trabajando para diversificar las recomendaciones para evitar contenido repetitivo.

La compañía ha agregado gradualmente más formas para que los usuarios ajusten sus feeds a su gusto, al menos diciéndole a la aplicación lo que no quieren ver. En julio, TikTok introdujo la capacidad de filtrar ciertos videos por palabras clave o hashtags. Los usuarios también pueden "no gustar" los videos presionando prolongadamente una publicación y haciendo clic en "no me interesa".

El algoritmo de TikTok es el ingrediente secreto de la empresa, lo que mantiene a los usuarios entretenidos, intrigados y, en ocasiones, un poco asustados por la relevancia del contenido. Aunque es probable que la nueva función de explicación no sea tan precisa como para decir "te mostramos este video porque ayer viste otro relacionado 10 veces", podría ayudar a los usuarios a comprender mejor por qué la página Para ti se ve así.