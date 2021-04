Trabas al consumo: se endurece el financiamiento con tarjeta

Las cuotas sin interés se redujeron a seis y en muchos casos sólo a tres, los días con descuentos casi desaparecieron y cada vez son más los consumidores que encuentran restricciones a la hora de comprar con tarjeta. El sistema financiero parece haber tomado nota de la segunda ola de coronavirus y ajustó las clavijas ante el temor de un incremento de las deudas.

Se multiplican los relatos de personas que en los últimos días han intentado comprar artículos con los plásticos sabiendo que contaban con fondos suficientes pero sin embargo se encontraron con trabas de distinto tipo. Las situaciones no son uniformes, sino que quedan libradas a cada banco, pero en líneas generales las restricciones se han incrementado al igual que el costo mensual de mantenimiento de las tarjetas.

En casas de electrodomésticos rosarinas confirmaron esta tendencia, y la explicación que recibieron los compradores ofuscados al consultar con sucursales bancarias es que los límites dejaron de actualizarse en base a la inflación. Por eso cada vez son más los que deben usar dos o tres tarjetas para comprar un televisor, un sommier y ni que hablar una computadora, que en muchos casos requiere además de un buen porcentaje de pago en efectivo.

Si bien en electro y muebles esto se ve más por el elevado costo de los artículos, en indumentaria también ocurre. “En indumentaria el Ahora 12 terminó y no se renovó, algo que a nosotros nos perjudica mucho a la hora de vender sacos, trajes y camperas, que son cosas más caras”, apuntó Sofía Hernando, encargada de marketing de Mr. Otto. “Ya desde el año pasado los bancos están duros con el tema promociones”, sumó.

“En nuestro caso no usábamos mucho el Ahora 12, pero sí las tres y seis cuotas sin interés, que son requeridas, aunque nosotros debemos asumir de una parte importante del cargo”, admitió Máximo Geminelli, socio gerente de Chubby Gang, y agregó que hoy “el costo financiero es alto”.

“Cada local define sus políticas comerciales, pero en el líneas generales en venta al público ya no hay días de de descuentos de bancos salvo en casos muy puntuales, así como tampoco nosotros tenemos líneas de financiamiento razonables”, manifestó en diálogo con Ecos365. Ante esta realidad, la opción que tomaron fue la de ofrecer importantes descuentos en las compras con pago efectivo.

“Estamos ofreciendo bonificaciones que la gente toma, porque los precios han subido mucho a raíz del fuerte incremento de la materia prima, y pese a que no trasladamos todos los costos al mostrador”, aseguró.

Francisco Carranza, de Sol Mujer, admitió que en su caso no han tenido problemas con el pago con tarjetas, aunque también aclaró que esto puede tener que ver con lo poco que se está moviendo el mercado. “Las ventas no repuntaron, el clima no ayuda porque sigue haciendo calor y la gente compra lo justo y necesario”, sentenció.

No obstante, sí observó que todos los jugadores están buscando acortar como sea la cadena de pagos. “Se me rompió la impresora y tuve que comprarme una. Antes las cosas de tecnología me las enviaban y las podía pagar a los 20 días, en cambio ahora me pidieron el pago por adelantado”, relató y añadió que el tema no es sólo de los bancos: “La gente también tiene desconfianza de que no pueda cobrar”.

Se viene nuevo plan de financiamiento para electro

El Gobierno nacional busca frenar la incesante suba de precios en tecnología y electrodomésticos, vinculada a la constante devaluación del peso por tratarse de productos en su mayoría importados o con alta incidencia de partes de afuera. A cambio negocia el lanzamiento de un plan de cuotas sin interés para incentivar la compra y sostener precios. Se espera que en los próximos días se conozcan novedades.