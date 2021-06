Tres empresas rosarinas suman su know how para revolucionar el campo de la salud

"La unión hacer la fuerza" dice un popular dicho y así lo fue en el caso de Diagnóstica, una startup que apunta a revolucionar el campo de la salud y, más precisamente, el de la medicina a distancia. Desde la firma incursionaron en ofrecer desarrollos que permiten monitorear a pacientes de forma remota y en tiempo real, pudiendo realizarse, a partir del uso de diferentes tecnologías digitales, desde auscultaciones, hasta medición de la presión y electrocardiogramas, entre otras posibilidades.

La misma surge del know how de tres empresas rosarinas que decidieron unirse en plena pandemia bajo la motivación de "democratizar el acceso a la salud". Estas son Doc24: plataforma para realizar videoconsultas médicas en tiempo real, Inventu, especializada en ingeniería y movilidad sustentable y Sensify, quienes brindar soluciones IOT (Internet Of Things o Inteligencia de las Cosas).

El equipo de profesionales a cargo de Diagnóstica tiene a Rigo Bisso como su CEO, quien es además socio de Inventu y de uno de los fundadores de Doc24, junto a Pablo Utrera. Pero en total, la startup cuenta con 14 integrantes que se encuentran abocados a diferentes áreas dentro de la misma.

"El uso de la telemedicina creció exponencialmente tras la pandemia, debido a la imposibilidad de las personas de desplazarse", señaló a Ecos365 Aníbal Krivoy, médico pediatra, cofundador de Doc24 e integrante de Diagnóstica, y agregó: "Nosotros hace un mes llegamos al millón y medio de atenciones hechas en la plataforma, de ese número 300 mil se hicieron desde su creación en el 2016 hasta marzo del 2020 y las 1 millón 200 mil restantes desde ese momento hasta ahora”.

Los desarrollos

Krivoy contó que el crecimiento en la modalidad de videoconsultas generó que comenzaran a pensar en una forma de potenciarlas. Si bien a través de la telemedicina, los médicos tienen la posibilidad de ver al paciente, escucharlo y hablar con él, hay ciertas imposibilidades propias de la distancia que desde Diagnóstica apuntan a solucionar.

En este sentido, explicó que hoy en día ya existen en el mercado dispositivos que permiten realizar de forma remota ciertos controles que antes solo se podían hacer de manera presencial. Estas tecnologías son importadas y requieren de ciertos entornos para poder ser operadas. Fue allí donde la startup decidió intervenir, creando una serie de desarrollos médicos que utilizan las mismas para brindar soluciones específicas, las cual están destinadas a diferentes espacios.

Uno de ellos es la “Estación Diagnóstica”, una cabina que mediante un conjunto de dispositivos inteligentes, posibilita controles y chequeos de salud inmediatos, conectando a médicos y pacientes a distancia. Krivoy contó que está dirigida a lugares con alto flujo de personas como shoppings, terminales de ómnibus, aeropuertos e incluso empresas.

Estación DIagnóstica por dentro.

Gracias a su aplicación móvil, el usuario dispone de distintas funcionalidades para gestionar por cuenta propia. Entre estas se encuentran, acceder a su historia clínica (en caso de que esta ya esté digitalizada), buscar un punto de la Estación Diagnóstica en un mapa y configurar un examen médico express. También posee instrumentos de diagnóstico médico de fácil acceso y utilización, con luces e íconos indicativos.

Por otro lado aparece “Multidiagnóstica”, la cual está pensada para ser instalada en centros de salud u hospitales ya que requiere de personal capacitado para operarla. Este sistema permite que el enfermero o paramédico a cargo pueda realizarle al paciente diversos chequeos, o bien efectuar una videoconsulta médica donde él mismo, guiado por un profesional al otro lado de la plataforma, utilice distintos dispositivos para acceder a datos que le permitan la realización de un diagnóstico seguro y eficiente.

"De esta forma un centro de atención primaria ubicado en una ciudad chica puede contar con un espacio para realizar consultas con especialistas médicos que suelen estar en establecimientos más grandes. Por ejemplo, a través de un dermatoscopio digital que va a estar incluido en la cabina, un dermatólogo puede evaluar a los pacientes y asesorar al equipo médico de ese espacio. También hay posibilidad de incluir un monitor fetal o un ecógrafo digital para trabajar con embarazadas", indicó el pediatra.

Ejemplo de Multidiagnóstica.

Un tercer desarrollo consiste en “Mi Diagnóstica”, un kit que está pensado para que familias que viven alejadas de los hospitales, por ejemplo en zonas rurales, puedan contar con dispositivos para hacerse chequeos en sus casas y contactarse con médicos a distancia. Si bien el mismo precisa de conectividad, Krivoy explicó que los chequeos se pueden hacer off lines, dejarlos cargados y enviarlos a un especialista cuando se posea conexión.

Comercialización

La startup salió recientemente al mercado a ofrecer la Estación Diagnóstica y Rigo Bisso contó a Ecos365 que ya vendieron la primera unidad a un cliente en Buenos Aires y están en conversación con centros comerciales y empresas petroleras para concretar nuevas operaciones, no solo dentro del país sino también para lo que es Brasil. A su vez, contó que el mes que viene planean comenzar a promocionar la Multidiagnóstica en espacios de salud.

"Desarrollamos múltiples equipos que permiten a los médicos posibilidades que antes no estaban y esto resulta muy interesante, tanto para los propios especialistas en salud, como para aquellos que quieren brindar en su modelo de negocios un servicio de este tipo", consideró Bisso.

El CEO de Diagnóstica sostuvo que todo lo referido a procesos de innovación en medicina llegó para quedarse aunque destacó que la pandemia fue el gran impulsor de que decidieran animarse a emprender en este nicho: "Todos los que trabajamos en esto tenemos entre 30 y 40 años y sufrimos mucho el hecho de que nuestros padres no pudieran hacerse los chequeos correspondientes, o tuvieran miedo de ir al hospital. Considero que hicimos un aporte en este sentido".