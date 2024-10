Uber vs taxis: ¿publicidad prohibida o guerra del transporte?

En la habitual reunión de Labor Parlamentaria, en la que participan los presidentes de bloque, se debatió un proyecto de decreto del concejal Mariano Romero (Justicia Social), que propone solicitar al municipio el análisis de posibles acciones legales o administrativas para prohibir la publicidad de Uber en la vía pública. Esta propuesta se centra en la presencia de anuncios de la empresa en pantallas LED estratégicamente ubicadas en varios puntos de la ciudad.

El debate surgió debido a la división de opiniones entre los ediles. Mariano Roca, de Arriba Rosario, se mostró de acuerdo en que el Departamento Ejecutivo debe evaluar la cuestión legal de fondo, destacando que "no se ha logrado dilucidar hasta el momento". Roca subrayó que aún existen voces a favor y en contra, lo que mantiene el tema en una zona gris legalmente.

Por su parte, la concejala Anahí Schibelbein (UCR) planteó la necesidad de recaratular el expediente, ya que inicialmente no incluía a la comisión de Gobierno en su tratamiento. Esta solicitud fue respaldada por Verónica Irizar (Socialista), presidenta de la comisión de Servicios Públicos, quien consideró que el Departamento de Legales y Técnica debe expedirse, ya que, según sus palabras, "el tema de Uber trasciende lo específico de la publicidad".

No todos los ediles compartieron este enfoque. Carlos Cardozo, del PRO, adelantó su voto negativo. "No acompaño esta medida. De alguna manera, es una toma de posición sobre el fondo del asunto. Nuestra postura es de mayor apertura en el mercado del transporte", afirmó. Cardozo consideró contradictoria la propuesta, dada la actual apertura del registro público de aplicaciones para el despacho de viajes, que estará disponible hasta el 2 de noviembre. "No sé si Uber, pero otras empresas están considerando entrar en el sistema", agregó.

Otros temas

En otro tema tratado durante la misma reunión, se aprobó un proyecto que solicita al Ente de la Movilidad eliminar o modificar la leyenda "VIH con acompañante" en los visores del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) para proteger la confidencialidad de las personas con VIH. "Pedimos que no aparezca", enfatizó el concejal Julián Ferrero (Ciudad Futura), firmante de la propuesta.

Además, se aprobó un pedido de informe sobre las licencias de taxis en caución, presentado por el concejal Mariano Romero, así como la remoción de estructuras metálicas en desuso de empresas de telecomunicaciones, una iniciativa del edil Carlos Cardozo. También se dio luz verde a la solicitud de Marisol Braco (Volver a Rosario) para aumentar el número de bicicletas públicas con asientos para niños en el sistema "Mi Bici tu Bici".

La sesión concluyó con la aprobación de varios despachos, incluyendo la instalación de nuevos contenedores en diversas zonas de la ciudad y la mejora en la frecuencia de la línea 153 del TUP. Además, se discutió la factibilidad de cambiar el recorrido de la línea 115 debido a los cambios en la infraestructura y urbanismo de la zona oeste de la ciudad.