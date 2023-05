Única en Latinoamérica: cómo funcionará la sala inmersiva de La Favorita

La esperada reapertura de La Favorita ya tiene fecha. Desde el viernes 19 de mayo, la esquina de Sarmiento y Córdoba volverá a brillar con la apertura al público del renovado centro comercial. Moda, gastronomía y mercado, hogar, decoración, belleza, servicios y una innovadora sala inmersiva, compartirán el espacio de 10.000 metros cuadrados de un inmueble de cinco niveles.

Además de la presencia de marcas reconocidas, el proyecto contará como novedad con la primera sala inmersiva permanente de Latinoamérica. Este atractivo suma a La Favorita una propuesta artística y cultural única, con tecnología de punta, sonido envolvente, pantallas de última generación y otros recursos que permitirán a los espectadores interactuar con diferentes contenidos y exposiciones para explorar nuevas percepciones a través del arte.

“No hay otro shopping en Latinoamérica que cuenta con una sala permanente de estas características. El contenido irá cambiando mensualmente y el 80% de las actividades será con entrada libre y gratuita”, explica a Ecos365 Pablo Ayala, el encargado de la sala. La propuesta busca ser un atractivo innovador para quienes visiten La Favorita y también permitirá a las marcas e interesados a alquilar el espacio para eventos privados. Esto implica desde la presentación de un producto, charlas, lanzamientos y demás acciones donde la ambientación estará garantizada.

Según pudo saber este medio, ya hay reconocidos artistas plásticos y músicos confirmados para nutrir la agenda, al igual que diversos eventos tematizados. Desde su apertura, lo primero que se podrá disfrutar para el público en general será un corto de la historia de La Favorita y una instalación del artista digital Hernán Roperte. En cuanto a la capacidad, se ajustará de acuerdo a la actividad que se vaya a realizar.

El contenido de la sala inmersiva permanente irá cambiando mes a mes

“La sala está en el tercer piso. Las imágenes se proyectarán en todas las paredes y en el piso y cuenta con un sonido Dolby Atmos, solo en Los Ángeles existe una sala con esta tecnología”, explica Ayala y agrega que entre las propuestas que se van a exhibir habrá material de museos locales y nacionales para acercar a la gente como una introducción al contenido cultural. Para cerrar, destaca el trabajo a cargo del equipo de animadores, diseñadores y personal a cargo del sonido y video para hacer posible la experiencia.

Las imágenes se proyectarán en todas las paredes y en el piso y cuenta con un sonido Dolby Atmos

Las marcas que van a estar en La Favorita

Algunas de las marcas que van a estar presentes en la esperada apertura de La Favorita son: 1001 Milanesas, Abu Dhabi, Aines Shoes, Alma Dulce Store, Archie Reiton, Barber Blinder, Bold Specialty Coffee, Calderón Salón, Christener Store, Cuantika, Donuts Delicious, D’Ricco, Equus, Farmashop, Fluid, Hardway, Hiper Blanco, iCommerce, Interio, Jeong, Joyeria Work, Lemmys Pizza, Loins & Lomos, Ludoteca, María Magnolia, MN Glass, Mokka, O’assian, Panadería Boutique, Pago Fácil, Parfumerie, Paruolo, Perramus, Positano Vinos, Quiero tenerte verde, Remy, Ringo Store, Río Helados, Royal, Shams Store, Soul Details & Co., Sweet Victorian, Team Sport, This Week, Tokyo & You, Western Union y XL.

En cuanto a los días y horarios, La Favorita abrirá sus puertas de lunes a sábado (todos los días, excepto 1 de Mayo, 25 de diciembre y 1 de enero) con los horarios diagramados de la siguiente manera: Retail y servicios de 9 a 20; farmacia de 8 a 22; gastronomía 3er piso de 9 a 22 y gastronomía planta baja de 8 a 20.