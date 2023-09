Urquía: “Han permitido que Argentina deje de percibir u$s 500 millones por mes”

Uno de los empresarios más reconocidos del país pasó por el Seminario de ACSOJA y dejó sus impresiones sobre las políticas que afectan a la cadena. Así, el CEO de Aceitera General Deheza (AGD), Roberto Urquía, no se anduvo con vueltas al referirse al impacto negativo que tienen las retenciones sobre la soja.

“Los gobiernos que nos precedieron desde el año 2016 hasta la fecha han permitido por el maltrato que le han dado a la soja, que la tuvieron pisada con los Derechos de Exportación al 33% respecto a los otros granos, que Argentina deje de percibir mensualmente u$s500 millones”, aseguró.

Y agregó: “desde esos años hasta hoy, hemos caído cuatro millones de hectáreas, pero no las ganó otro cultivo, sino que son tan altos los derechos de exportación que no hay incentivo para sembrar en zonas alejadas de los puertos y en regiones que no son tan fértiles como la pampa húmeda”.

Para el empresario cordobés, la retención “tiene prisionera a la soja” y en realidad “hay que liberarla”. En ese sentido destacó: “es necesario dejar que la gente de campo avance, crezca y poder recuperar las hectáreas perdidas que alguna vez llegamos a sembrar.

Urquía integró un panel de reconocidos empresarios que mostró su disconformidad con la política hacia el sector.

“Cuando uno habla con las autoridades advierte que miran el corto plazo y cómo cubrir los agujeros fiscales que hay”, fustigó. Y, al mismo tiempo, reconoció que en los países limítrofes “vemos lo que pasa con la soja y nos venimos tristes” porque “Argentina tiene calidad humana, territorio y sin embargo no crece”.

En el cierre del congreso de ACSOJA, los máximos referentes de la industria exportadora (entre ellos Urquía) integraron un panel donde emitieron fuertes reclamos por el ocaso de la producción de soja y de la industrialización, que son la mayor fuente de ingreso de dólares del país. Además, remarcaron las oportunidades que se pierden mientras los demás competidores crecen.