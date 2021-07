Vicentin sería vendida a tres agroexportadoras y prepara una oferta de pago a acreedores

Vicentin estaría a punto de presentar una oferta formal de pago a sus acreedores en la primera quincena de agosto. Mientras tanto, para entonces se espera una respuesta a la propuesta conjunta de compra realizada por Viterra, Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos Agro, que podrían quedarse con un porcentaje que va del 51% al 90% de las acciones.

Los montos con los que la agroexportadora pretendería conseguir una aprobación mayoritaria de los que reclamaron deudas por u$s1.350 millones, va atada a lo que se pueda consensuar con las tres agroexportadoras referidas, según consignó Clarín.

Llegado a un preacuerdo de venta, se comunicará la propuesta a los acreedores y, en caso de que haya una aceptación general, en línea con lo que establece la ley concursal, se efectivizaría después la transferencia accionaria.

De acuerdo al juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que tramita el concurso de acreedores, en el caso de quienes entregaron granos, la deuda en pesos se admitió por un valor total de $ 23.956.545.784,63, en tanto que las acreencias en dólares se establecieron en U$S31.211.979,47.

En el caso de los acreedores financieros, se reconocieron deudas a 27 firmas, entre bancos públicos y privados, argentinos y de otros países por al menos 1.000 millones de dólares, entre los cuales se destaca el Banco Nación, con US$ 296.000 por cobrar. Además se deben revisar unos US$ 853 millones a la socia de Vicentin en la empresa Renova, Oleaginosa Moreno, del ex grupo Glencore, ahora denominado Viterra, que es una de las tres empresas que comprarían la mayoría accionaria de la empresa concursada.

Cabe recordar que el 24 de junio se realizó la asamblea ordinaria y extraordinaria que aprobó el balance cerrado al 31 de octubre de 2020, así como la gestión del directorio y lo actuado por la Comisión Fiscalizadora. El 3 de septiembre vence el período de exclusividad (en el cual el deudor ofrece sus propuestas a los acreedores).