Volvió a fracasar la audiencia de Garbarino: "Los empleados ya no tienen ni para comer"

Volvió a fracasar la audiencia realizada en el Ministerio de Trabajo nacional por el conflicto de Garbarino y la situación es cada vez más angustiante para los trabajadores, a quienes les deben tres meses de sueldo más el aguinaldo. “Algunos dejaron de pagar el alquiler y debieron volver a vivir con sus padres porque ya no tienen ni para comer”, aseveraron desde Empleados de Comercio de Rosario.

La audiencia que se llevó adelante este miércoles, y que debía haberse realizado una semana atrás, pasó a cuarto intermedio hasta el 4 de agosto, sin que se haya producido ningún avance. La empresa insiste en que cuenta con interesados en comprarle al menos una parte, pero no da a conocer la propuesta concreta, y para el gremio se trata de un mero intento de dilatar la resolución.

En el medio hay 3800 empleados en todo el país, que sólo perciben el Repro otorgado por el Gobierno nacional, y que no les alcanza ni para cubrir gastos mínimos. “Les están debiendo mayo, junio, medio aguinaldo y seguramente julio. Se endeudaron mucho porque los gastos no paran, y algunos debieron dejar de alquilar y volverse a vivir con los padres porque ya no tienen ni para comer”, dijo Juan Gómez, secretario gremial de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) Rosario. “La falta de respeto de la empresa para con los empleados es terrible”, agregó.

Alan Monzón

Indicó que en la ciudad, las únicas sucursales que permanecen abiertas son la del Portal Rosario y la de Compumundo, que integra el grupo. “Los empleados van sólo para no hacer abandono del puesto de trabajo, pero no pueden trabajar demasiado porque casi no hay mercadería”, señaló a Ecos365. Además, tanto allí como en otros locales de todo el país, recurrentemente se suele caer el sistema debido a la falta de mantenimiento.

En otras localidades las protestas se endurecieron en el último tiempo. Por caso, en Tierra del Fuego, casi 300 operarios mantienen tomadas las plantas de Tecnosur y Digital Fueguina en Río Grande, proveedores de Garbarino, a la espera de una respuesta de la compañía en crisis. Ante la presión de los gremios, se consiguió una ayuda del Gobierno provincial fueguino. En Capital Federal y el conurbano todas las semanas hay manifestaciones en reclamo del pago.

En todo el país, casi todos los locales de venta al público están cerrados, y algunos de ellos bajaron definitivamente persianas, como los de Mar del Plata, Río Cuarto, Merlo y Río Gallegos, y otros ubicados en las provincias de Salta y Chubut. Algunos trabajadores decidieron darse por despedidos para poder estar libres de sumarse a otra compañía, sin embargo los gremios advierten que de este modo, serán los últimos en cobrar si se define el armado de un fideicomiso, tal como se especula.

“Si te das por despedido después es mucho más difícil cobrar la deuda y encima perdés los años de antigüedad. Puede ser que sea una estrategia de la empresa la de desgastar para que se vaya la mayor parte de la gente sin cobrar”, planteó Gómez.

Mientras tanto, la patronal insiste en que revertirá la situación una vez que concrete la operación de venta que supuestamente está negociando desde hace meses. La última versión indica que Newsan se haría cargo de los establecimientos productivos de Tierra del Fuego, por lo que podría inyectar capital para revivir al grupo. Sin embargo exige que primero los actuales dueños cancelen las deudas de salarios y servicios básicos. Y en eso están estancados desde hace tiempo.

Mientras tanto, la actual gestión de la firma también apura al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que le devuelva $440 millones en fondos que le retuvo en concepto de multas. Lo que pidió el gremio en la reunión fue que de llegar ese dinero, se deposite automáticamente en las cuentas de los empleados. Habrá que ver si en la próxima reunión se puede producir algún avance, que hasta ahora, no se vislumbra.