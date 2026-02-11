Atención importadores: claves para operar sin demoras ni costos adicionales

El escenario de importaciones en Argentina atraviesa una etapa de normalización tras años de fuertes restricciones y burocracia compleja. Luego de que en 2025 las compras al exterior crecieran al triple del ritmo de las exportaciones y más de 9.000 empresas se sumaran al negocio importador —un 70 % más que el período anterior—, tanto grandes como pequeñas firmas enfrentan un mercado cada vez más competitivo y exigente.

A pesar de la apertura progresiva, persisten desafíos importantes en la operatoria aduanera que pueden generar demoras prolongadas y sobrecostos para los importadores si no se adoptan prácticas profesionales. Según especialistas, blindar cada etapa de la operación es fundamental para minimizar riesgos innecesarios.

Una de las claves es la descripción detallada de los productos desde el contrato comercial: especificar calidad, fichas técnicas y empaque evita que Aduana requiera aclaraciones que frenen el trámite. Asimismo, elegir correctamente el Incoterm —que define dónde se transfieren los riesgos y costos— ayuda a planificar con precisión quién asume cada parte de la operación.

Otro aspecto crítico es el método de pago y la gestión del riesgo financiero. Optar entre cartas de crédito u otros instrumentos puede proteger a las empresas ante incumplimientos del vendedor o fluctuaciones cambiarias. En este sentido, contemplar cláusulas de cobertura de tipo de cambio también reduce sorpresas en los pagos finales.

Los plazos de producción, tránsito y pagos deben estipularse de forma clara en los contratos para evitar penalidades o costos por tiempos extendidos. Además, definir el marco legal —si regirá la legislación local o extranjera— puede resultar clave en caso de conflictos comerciales.

Finalmente, tener toda la documentación completa y en regla —incluyendo factura comercial, packing list y certificados de origen o calidad— es determinante para que los bienes no queden retenidos en puertos o depósitos aduaneros. La ausencia de un solo documento puede generar multas o demoras prolongadas.

Estas recomendaciones coinciden con los esfuerzos más amplios del Gobierno y la Aduana por facilitar las importaciones, como la eliminación de trámites burocráticos y modernizaciones recientes en los procesos aduaneros.