Divisas, clima y cosecha marcan el pulso del campo argentino

La semana agropecuaria estuvo atravesada por el repunte de dólares del agro, avances de cosecha con lluvias dispares y señales de recuperación en maquinaria agrícola.

Divisas: el agro volvió a aportar dólares con fuerza

El principal dato económico de la semana fue el repunte en la liquidación de divisas del complejo agroexportador, que marcó un cambio respecto a los meses previos. Según informaron la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante marzo el sector liquidó US$ 2.032 millones, un incremento del 57% respecto de febrero y un 8% interanual.

El aumento estuvo directamente vinculado al inicio de la cosecha gruesa, con mayor ingreso de camiones de maíz a los puertos y más embarques de trigo, maíz y subproductos de soja. También comenzó a aportar volumen la campaña de girasol.

Sin embargo, el dato estructural sigue mostrando cautela: el acumulado del primer trimestre alcanzó US$ 5.172 millones, todavía 15% por debajo del mismo período de 2025.

Para la macroeconomía argentina, el flujo de dólares del agro continúa siendo clave, ya que el complejo cerealero-oleaginoso explica cerca del 48% de las exportaciones nacionales.

Clima: lluvias desparejas y alivio parcial en zonas productivas

Durante la semana se registraron lluvias en distintas regiones agrícolas, especialmente en sectores de la zona núcleo y áreas productivas del centro del país. Las precipitaciones llegaron en un momento sensible, con cultivos transitando etapas finales y el inicio pleno de la cosecha.

Si bien los acumulados no fueron homogéneos, las precipitaciones ayudaron a mejorar la condición hídrica en lotes tardíos y sostener expectativas de rendimiento en soja y maíz de segunda, luego de un verano marcado por irregularidad climática.

El clima sigue siendo un factor determinante para las decisiones comerciales y de inversión del productor, especialmente en un contexto donde la rentabilidad continúa ajustada por costos y precios internacionales.

Cosecha gruesa: avance progresivo y mayor movimiento logístico

El avance de la cosecha comenzó a sentirse con mayor intensidad durante la semana, reflejado en el aumento del movimiento hacia terminales portuarias y en la aceleración de operaciones comerciales.

El ingreso creciente de granos explica en parte el salto en la liquidación de divisas y anticipa un abril con mayor actividad logística. El maíz temprano lidera las labores, mientras la soja inicia su etapa fuerte de recolección en varias regiones.

Operadores del mercado destacan que el ritmo dependerá ahora de dos variables clave: estabilidad climática y evolución de precios internacionales.

Maquinaria agrícola: señales de recuperación tras meses débiles

Otro dato relevante fue la publicación del informe mensual de ACARA sobre patentamientos de maquinaria agrícola.

En marzo de 2026 se registraron 437 unidades patentadas, lo que implicó un crecimiento del 24,1% interanual y una suba del 21,4% respecto de febrero, mostrando una recuperación luego del piso registrado el mes anterior.

El repunte se explicó principalmente por:

* Mayor patentamiento de cosechadoras (+48% mensual).

* Mejora en tractores (+30,6% interanual).

* Mejores expectativas comerciales asociadas al inicio de cosecha.

El acumulado del primer trimestre alcanzó 1.291 equipos, un incremento del 5,3% interanual, señalando una leve recomposición del mercado.