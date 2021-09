iPhone 13: ¿cuáles son las versiones y cuánto salen los nuevos teléfonos?

Apple presentó a través de una videoconferencia en vivo los iPhone 13, Mini, Pro y Pro Max. Los dispositivos llegan para ser los dignos sucesores del terminal que vimos el año pasado y que trajo alegrías para muchos sobre todo con la llegada del 5G. Este año la compañía se ha centrado en otros puntos importantes para lanzar nada menos que cuatro teléfonos de lo más interesantes. Te contamos cómo son cada uno de ellos

iPhone 13 y iPhone 13 Mini

A pocas horas de empezar la Keynote 2021, Apple ha echado el cierre de forma temporal a su tienda online. Por supuesto, esto ha sido un momento justo, durante el evento para volver con sus nuevos productos en el escaparate. Uno de ellos, posiblemente uno de los más esperados y aclamados, es el iPhone 13 y sus versiones Mini, Pro y Pro Max, a las cuales vamos a echar un vistazo para saber todas sus características

Empezamos por las versiones Mini y estándar, aunque a nivel de diseño todas comparten similitudes más allá del tamaño. Todos los terminales mantienen una línea muy similar de diseño a lo visto con el iPhone 12, con bordes lisos. Sin embargo, por la parte frontal muestra un notch más reducido, aunque no ha dejado atrás sus funciones como el FaceID que ahora tiene mucho más rango.

Volviendo a los modelos ‘pequeños’, los iPhone 13 y Min tienen una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,1 y 5,4 pulgadas respectivamente. Estarán protegidas por la resistente capa Ceramic Shield y dispondrán de una resistencia certificada de IP68. En su parte trasera cabe destacar que continuará con su compatibilidad con los accesorios MagSafe. Pero donde más cariño ha puesto la firma ha sido en la parte trasera, donde han rediseñado su sistema de lentes.

El otro punto interesante de los iPhone 13 y Mini está en la parte trasera. Se trata de sus nuevas cámaras duales que ahora están dispuestas en diagonal y no en columna. Pero lo importante es lo que aportan, que no es otra cosa que una gran mejora para los amantes de la fotografía y el cine. Y es que no solamente se ha hablado de las capacidades para grabar en 4K hasta 60 fps y con sistema HDR con Dolby Vision, si no que se han dado los detalles que lo hacen posible.

El secreto está en el gran angular, que dispone del nuevo Sensor-shift OIS que ayudará a mantener la estabilidad de la imagen. Además, el sensor es capaz de capturar un 47% más de luz para eliminar el ruido y tener resultados mucho más brillantes. Por otro lado, para los más exigentes, llega el Modo Cinemático. Con él serás capaz de grabar videos con ajustes que solo podrías hacer con una cámara profesional con efectos de profundidad, enfoques automáticos durante y después de la captura.

La potencia de los iPhone 13 estará dirigida por el nuevo procesador de la casa A15 Bionic. Este aporta todo lo que necesita el teléfono para rendir a tope sin sacrificar eficiencia energética. No se queda atrás para mover los juegos más exigentes a nivel gráfico gracias a su CPU de 6 núcleos con dos núcleos de alto rendimiento y cuatro núcleos de alta eficiencia junto a una gráfica de 4 núcleos. Además, como no podía ser de otro modo, los de Cupertino traen de nuevo el 5G para toda su gama de teléfonos, por lo que la conexión más rápida estará garantizada.

En lo que se refiere al precio de los iPhone 13 y Mini, los terminales estarán disponibles con un espacio desde 128 a 512 GB por un precio que va desde los 699 dólares en el caso del modelo pequeño y de 799 dólares en el estándar. Estarán disponibles en product RED, starlight, medianoche, azul y rosa y su reserva este viernes y su llegada a las tiendas será el 24 de septiembre.

iPhone 13 Pro y Pro Max

Les toca el turno a las versiones iPhone 13 Pro y Pro Max. Pasamos del diseño que te comentábamos al principio de los otros terminales, porque por fuera tenemos dos aparatos de 6,1 y 6,7 pulgadas respectivamente. Disponen de un panel Super Retina XDR con ProMotion tipo OLED que es capaz de adaptar su velocidad de refresco desde los 10Hz a 120Hz. También disponen de un notch más pequeño en la parte superior con su cámara frontal con FaceID.

En sus laterales encontramos un acabado en acero inoxidable y la parte trasera la culminan con su encapsulado cuadrado con tres lentes en su interior. Están hechas de cristal de zafiro y su estructura es capaz de resistir todo tipo de derrames comunes gracias a su homologación IP68.

El punto de las cámaras traseras de los iPhone 13 Pro y Pro Max es uno de los orgullos de la manzana mordida. Dispone de una lente principal más ancha con un sensor de 1,9 µm y aperturas de ƒ / 1.5. Esto se traduce en una cámara mucho más precisa y que aporta más calidad en sus tomas.

También llega un gran angular de ƒ / 1.8 con sistema de enfoque automático, un modo Macro para hacer fotos de hasta 2 cm de distancia y un telefoto de 77 mm. Por supuesto, se mantienen el modo Cinemático del que te hablábamos al principio y un modo noche con grandes resultados.

Sin duda, el chip A15 Bionic despliega todo su potencial con los iPhone 13 Pro y Pro Max. El motivo es que su capacidad de computación es tal que, según la firma, es capaz de realizar ediciones de video de inicio a fin. En definitiva, que puedes grabar y editar tu proyecto cinematográfico sin pasar tus videos por ningún ordenador. Por supuesto, para tener estas capacidades necesitas mucho espacio y por eso existen versiones de un terabyte.

Por supuesto, como ocurre con las otras dos versiones, iOS 15 estará presente en los teléfonos para brindar lo mejor en software que tiene la compañía. Además, los terminales cuentan con conexión 5G y dicen que la batería aguanta todo el día. Por otro lado, tampoco te quedarás sin la posibilidad de usar las MagSafe gracias a su compatibilidad con esta función.

Tener un móvil de gama premium exige tener el dinero necesario para afrontar su coste. Para este tipo de usuarios está destinado tanto el iPhone 13 Pro y Pro Max, los cuales cuestan desde 999 a 1.099 dólares respectivamente. También estarán disponibles en los colores grafito, dorado, plateado y azul sierra y su reserva este viernes y su llegada a las tiendas será el 24 de septiembre.