Se vienen las clases y hay descuentos para comprar útiles escolares: ¿cómo y cuándo?

Con el inicio del ciclo lectivo 2026 a la vuelta de la esquina, el Banco de la Nación Argentina lanzó una campaña de beneficios para facilitar la compra de útiles, libros, indumentaria y juguetes, con descuentos, reintegros y opciones de financiación.

¿Qué incluye la promoción “Vuelta al Cole”?

Bajo el nombre “Vuelta al Cole”, la entidad financiera estatal ofrece una batería de beneficios durante febrero para compras en rubros esenciales vinculados a la vuelta a clases: librerías, indumentaria escolar y jugueterías.

Fechas claves de beneficios:

* 11, 12 y 13 de febrero y 18, 19 y 20 de febrero: descuentos principales.

* Sábados 14, 21 y 28 de febrero: promociones adicionales.

¿Cuánto se puede ahorrar?

* Librerías y útiles escolares: 20% de descuento en compras efectuadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de la aplicación MODO BNA+.

* Indumentaria (incluye ropa infantil, escolar y calzado): 25% de descuento con las mismas condiciones de pago.

* Tope de reintegro: $20.000 por operación para los descuentos principales.

Además, quienes cobran sus haberes en el Banco Nación acceden a un 5% adicional acumulable sobre el total de cada compra, potenciando el ahorro.

Promociones complementarias

Durante los sábados especiales (14, 21 y 28 de febrero):

* Descuentos del 10% en compras de librería y juguetería con tarjetas Visa y Mastercard vía MODO BNA+.

* Tope de reintegro: $10.000 por operación.

* Opción de hasta 3 cuotas sin interés.

Opciones de financiación extendida

Hasta el 13 de febrero, los usuarios pueden comprar en la Tienda BNA+ con tarjetas Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación y pagar en hasta 24 cuotas sin interés.

Los clientes que reciben su salario en la entidad también obtienen un 20% de descuento adicional en este esquema especial, con un tope de reintegro de $15.000 por persona.

¿Por qué es relevante esta iniciativa?

En un contexto de inflación elevada que presiona el gasto familiar de cara al regreso a clases, estas promociones buscan aliviar el impacto en el presupuesto de las familias argentinas, combinando descuentos, reintegros y financiación accesible para productos escolares y relacionados.