La escuela N° 69 Doctor Gabriel Carrasco cumple 125 años y habrá actividades, visitas y una fiesta de encuentro de los ex alumnos el próximo sábado 9 de noviembre.

El encuentro se realizará en la tradicional institución de barrio Alberdi, donde las hermanas Olga y Leticia Cossettini desarrollaron su experiencia pedagógica, entre los años 1935 y 1950, de las más innovadoras en la Argentina del siglo XX.

El aniversario de la escuela es este 28 de octubre y si bien la escuela ya viene festejando con varias actividades para la comunidad educativa, llega el turno de los ex alumnos, ex docentes y ex miembros de las distintas gestiones de Cooperadora.

La cita es en La Carrasco de Agrelo y Larrechea a partir de las 18 del sábado 9. La consigna es sencilla: compartir anécdotas y recuerdos de aquellos años de primaria, reencontrarse con compañeros, maestras y recorrer las galerías y salones.

La entrada tiene un costo de 100 pesos y se debe adquirir en forma anticipada en la cooperadora de la escuela (Agrelo 1798), los días martes y jueves de 10 a 15.

Durante el encuentro habrá servicio de buffet con venta de choripanes, hamburguesas, cerveza y gaseosa. Además, Milton Salvatelli dará un show en vivo para amenizar la jornada con buena música y también se podrá ver una muestra fotográfica sobre la historia de la institución.

Para más información y estar al tanto de las novedades se puede seguir las redes del evento en Facebook y en Instagram o también comunicarse al 341-5922356.