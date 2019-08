Project Management de la Escuela de Negocios perteneciente a la Fundación Libertad tiene abierta su inscripción al Programa de Especialización en Gestión de Proyectos que comenzará el 23 de agosto.

El mismo se cursará en la Fundación Libertad, ubicada en Mitre 170 de Rosario a cargo de Alberto López, PMP.

Este Programa intensivo en Dirección de Proyectos y Gerencias está orientado a:

- Formar profesionales que apliquen consistentemente las mejores prácticas a la dirección de proyectos y gerencias, siguiendo claros procesos metodológicos.

- Desarrollar/mejorar habilidades para cumplir con los objetivos de alcance, tiempo, costo y calidad necesarios para satisfacer los requerimientos del cliente.

- Perfeccionar las disciplinas de liderazgo, negociación y comunicaciones interpersonales indispensables para el éxito.

- Fortalecer los conocimientos técnicos en estudios de factibilidad, cálculo de riesgos, administración de los cambios, adquisiciones y aspectos contables.

- Cumplimentar los principios enunciados por el Project Management Institute (PMI)®, en su estándar A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) – 5th Edition, Project Management Institute, Inc., 2013.

- Contribuir a satisfacer el prerrequisito del PMI de 35 horas de educación en Dirección de Proyectos y proveer una base sólida para el inicio de la preparación para rendir el examen de acreditación como PMP®.

Más info: [email protected]