Pescado vs. Serú

David Lebón es historia y también presente del rock nacional. Su nuevo disco, Encuentro Supremo, que presentará el 19 de mayo en el teatro La Comedia, lo muestra vigente como siempre. Tocó con Spinetta en Pescado Rabioso y guarda de Luis no sólo los mejores recuerdos; lo extraña como a nadie. Fue parte de Serú Girán pero cree exagerado que se hable de ese grupo como "los Beatles argentinos". Ama a sus hijos y a sus nietos, y eso alimenta su música, su prodigiosa habilidad de guitarrista. Medita, y está seguro de que eso lo ayuda a ser feliz, a pesar de que siente el dolor del mundo y aún sueña con cambiarlo.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo