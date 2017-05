Empezó en los años 60 y desde entonces no paró. Antes para los bailes de carnaval, ahora para actuar en teatros y estadios, Pepe Grimolizzi sigue en lo de siempre: producir espectáculos. En una entrevista con Mesa de Diálogo, contó cómo fueron sus inicios, recordó historias y habló de las dificultades que enfrenta cualquier productor para traer a Rosario grandes artistas internacionales.

