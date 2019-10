El periodista Ernesto Tenembaum recordó a su compañero Marcelo Zlotogwiazda, quien falleció este martes a los 61 años como consecuencia de un cáncer de colon. Lo hizo al comenzar el programa que conduce en Radio con Vos, donde relató cómo fueron los últimos 20 días de su amigo y colega.

"Este va a ser un programa complicado. Nos atraviesa la muerte de Marcelo Zlotogwiazda. Si me quiebro hagan ruido, digan alguna pavada y yo me repongo y seguimos. La primera noticia es que hubo dos personas renombradas que fallecieron ayer (Cacho Castaña y Zlotogwiazda) y cada cual destaca lo más cercano. Para nosotros no es como si no hubiera otra noticia, es que el resto queda en sepia. La muerte de Zloto para toda la comunidad periodística está así, yo estoy así hace días, con el resto de las noticias en sepia", dijo Tenembaum en el programa Ahora quién podrá ayudarnos.

➡️��️ La editorial de Ernesto Tenembaum sobre su amigo, Marcelo Zlotogwiazda, EN #YAQPA: https://t.co/jikJW4erxn pic.twitter.com/21gKCBmqzY — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 16, 2019

El conductor radial contó cómo fueron los últimos 20 días de Zloto, con quien compartió, entre otras cosas, el programa Palabras más, palabras menos por TN. "Muestran lo tenaz, comprometido, terco y empacado que era en lo que decidía, por buenas cosas. Tanto que era impactante. Tenía un cáncer de colon con el que el último año venía peleando y ganando. Y en medio de eso logrando altos disfrutes de la vida. Hace un mes y 16 días el primero de septiembre corrió 21 kilómetros y hay una foto hermosa de él llegando a la meta dándole un beso a Estela (su pareja), feliz por lo que acababa de lograr. Esa resistencia y convicción lo acompañó toda su vida", subrayó.

.

"El último lunes de septiembre de este año tuvo una leve desmejoría y lo internaron con muchísimo dolor. Tuvo que aplicarse morfina en vendas, como parches con morfina durante 20 días. La internación fue difícil, pero el sábado lo externaron, volvió a la casa y estuve con él en la casa, estuvimos viendo fútbol y hablando de pavadas. Marcelo estaba en la cama, dolorido, y yo le pregunté: ¿Cuándo te ilusionás con reincorporarte al laburo? Me mira como diciendo que yo le estaba haciendo una pregunta marciana. Me dice: «¿Cómo cuándo? El lunes, si ya puedo caminar, puedo ir, puedo hablar cómodo». El lunes no pudo ir a la radio porque tuvo una consulta médica sino estaba acá. El lunes a la noche se fue a conducir C5N. Empezó a conducir y lo vi siempre coherente y lúcido, pero algunos ya preguntaban por Twitter qué le pasaba a Zloto. Después condujo acá (por la radio), el miércoles y jueves. El sábado hizo su cumpleaños y sobrevolaba la sensación de que era un cumpleaños y también una despedida. Fue hermoso y lleno de amor. El lunes primero de octubre vuelve acá y conduce toda la semana, en radio y C5N", agregó.

Tenembaum comentó que Zloto no condujo su programa el viernes pasado porque "se había comprometido a dar una charla en Comodoro Rivadavia". "Se fue allá y se bancó el avión con la panza inflamada y dolores. Un maratonista. Después me dijo que fue difícil, pero se bancó la visita a una fábrica y la charla que dio. Y Estela, que hablé con ella anteayer, me dijo que estuvo coherente", remarcó.

"El martes, que estuve en la casa entre 7.30 y 8.45, dijo: «Estoy cansado, me voy a dormir». Y no se despertó más. Y ese rato habló del debate presidencial, me dijo: «Me gustó tu nota del debate», sentado en una silla casi sin poder hablar. Me dijo cómo estuvo Del Caño (...), cómo estuvo Lavagna y lo mal que estaba Macri y me comentó: «Es un hombre que no se dejó querer». Me contaba los mensajes que fue recibiendo y me dice: «Me escribió Alfredo Zaiat», que es un amigo de siempre, si bien se habían bifurcado los caminos, no es que se habían peleado, pero ya no eran tan amigos. Me dice que lo llamó Juan Grabois y le dijo que iba a rezar por él, y que lo llamó Esteban Bullrich y que le dijo que iba a rezar por él, y me dijo que le conmovían esas historia de que los creyentes oren por nosotros que no creemos".

Por último, Tenembaum manifestó que el propio Zloto se definió al comenzar su programa de radio el año pasado en Radio con Vos. Y emitió ese audio, que tuvo lugar antes de que el periodista se enterara que tenía cáncer de colon.

"Estoy contento porque vuelvo a la radio y estoy contento porque vuelvo a la radio en la que quería estar. En 24 años de periodismo me sucedió pocas veces de llegar tan feliz al lugar al que quería estar y me recibieron extraordinariamente bien. Muchos de los que me escuchan algunos me conocen, otros muy poquito y otros nada. Prefiero mil veces lo salado, que lo dulce. Les cambio un helado de dulce de leche por un triple de miga. Soy bien cartesiano, primero dudo y luego existo. Me encantan las letras, leo con pasión, pero creo que el mundo es inentendible sin los números. Soy hincha de Boca por elección, hincha de Almagro por herencia, pero estoy en proceso de divorcio con el fútbol local, con eso que dan en llamar la Superliga, que de Superliga tiene poco y nada. Liberté, égalité, fraternité: por supuesto, y si tengo que priorizar una de las tres, me quedo con la igualdad. Me alejo de los fanatismos. No tengo ídolos, pero cuando me hablan de Manu Ginóbili me suelo poner de pie. Soy de libra, pero no me gusta que me digan «vos sos un periodista equilibrado», porque eso me suena a que si hay tres para un lado, tiene que haber tres para el otro y no necesariamente es así. Dejé algunas adicciones y me hice adicto a correr. Corro mucho, casi todos los días cuando puedo. Uso casi siempre ropa lisa. Aborrezco la ostentación. Tengo el llanto fácil, aunque muchos no me crean. No tengo cábalas y me peleo y discuto con los que creen que hay personas que son yeta y discuto fuerte. Y por último, les confieso que padezco de varios defectos... que no se los pienso contar", indicaba al comenzar su programa.