El titular de la cadena de supermercados Coto, Alfredo Coto, mostró preocupación por la marcha de la economía en una entrevista brindada este lunes a Radio 2. Criticó que Argentina tenga "la inflación más alta del mundo". Con respecto al peso argentino, dijo: "Alguna vez se va a terminar esta no-moneda".

En una extensa entrevista con el programa A Diario, Coto comentó: "Un país sin moneda no funciona. Nunca sabemos lo que puede pasar con el dólar. Con el gradualismo saltó de 20 a 40, y de 40 a 60 pesos. Y hay empresas fundidas por las deudas en dólares. Se necesitan reglas de juego claras. Esto no se hace en dos o tres años, son 20 años hacia adelante. Yo no lo voy a ver, pero alguna vez tiene que terminar esta no moneda".

"Coto compra pomelos a Israel. Compro más barato afuera que acá", remarcó y agregó: "¿Dónde está la administración del Estado?".

Sobre si los supermercados son formadores de precios, respondió: "Buena pregunta. ¿Tenemos moneda? Ahí tenemos un problema de administración de la moneda. No podemos tener un país con la inflación más alta del mundo. No tenemos moneda. Si tenemos moneda y un estado jurídico que funcione van a venir de todos lados, porque somos agroindustriales".

"Parece que no la enganchamos. Es un problema de los gobiernos", opinó con respecto a la marcha de la economía. Además, señaló que no le "preocupa" que una gran parte de la industria alimenticia esté en manos de capitales extranjeros, ya que "hay una competencia feroz" de mercado.

"Hay una dinámica de competencia terrible. Lo nacional me preocupa mucho. Se están yendo las empresas internacionales a otros países. Otras empresas que iban a venir dicen «vamos a ver qué pasa». Eso genera falta de trabajo", añadió.

El empresario, de 78 años, indicó que su cadena emplea a 19 mil personas, que trabaja en la construcción de nuevos frigoríficos, uno de ellos en Rosario, para la exportación a China principalmente. "No nos podemos quedar. Este es un país rico", concluyó.