La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló tras la decisión de la justicia de reabrir la causa por la muerte de Santiago Maldonado. Dijo que la investigación del posible abandono de persona "está más dirigido a los compañeros" del joven que falleció en las aguas del río Chubut. Además, afirmó que existió "una fuerte presión para que se investigase la línea de desaparición forzada".

"Hubo una fuerte presión para que se investigase la línea de desaparición forzada, y ahora hay que seguir investigando la de abandono de persona. Me parece que está más dirigido a los compañeros de Maldonado, que no hicieron nada", indicó la funcionaria en radio Mitre.

La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia ordenó este viernes reabrir la causa de Santiago Maldonado bajo la línea de investigación por supuesto abandono de persona. De esta forma, revocó el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú.

Sobre esto último, la ministra aclaró que "será algo técnico, porque nunca estuvo procesado ya que ni siquiera fue a indagatoria", y añadió que el gendarme se presentó en un primer momento en la causa porque "lo presentó Gendarmería".

Bullrich también apuntó contra el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, de tener "desde el primer momento una decisión tomada sobre las causas de la muerte (de Santiago), y ha hecho una bandera donde quiere que la realidad encaje con su versión, y esto no es así".

"La Argentina necesita construir verdad, no lo que las personas quieren", dijo, y sobre el CELS, que se pronunció en el mismo sentido –respecto de la desaparición forzada–, dijo que "tienen un prejuzgamiento, siempre se presentan en vez de mediar primero para ver si una conducta fue correcta o incorrecta".

"Los derechos humanos son para todos, los miembros de las fuerzas de seguridad también tienen derechos humanos", sostuvo.

"El martes presentaremos un informe demostrando que no se puede tener una mirada per se, siempre culpando a las fuerzas de seguridad", insistió en referencia a casos de "gatillo fácil".

Para la ministra, hubo "una cantidad de construcciones que no se verificaron porque no habían sucedido" en el caso Maldonado. "Siempre sostuvimos que había que rastrillar la zona y no se pudo hacer prácticamente por el férreo dominio de la comunidad mapuche que estaba ahí, y lamentablemente 78 días después se encontró el cuerpo en el río Chubut", remarcó.

Agregó que unos "55 peritos indicaron que se había ahogado cuando intentó cruzar el río, pero sin ningún tipo de golpes, nadie que estuviera cerca de Gendarmería, fuerza que llegó siete minutos después, lo tenemos comprobado".

"Ahora la Cámara ha ratificado que es una construcción el intento de plantear la desaparición forzada, y deja abierta una investigación, que es el abandono de persona, lo que para mi no es central, desde mi punto de vista", especificó.

Bullrich resumió con que la muerte de Maldonado se produjo en el marco de "muchas versiones, donde lo que sucedió fue una protesta que cortaba una ruta. Gendarmería actuó el día anterior, luego los manifestantes volvieron a tomar la ruta y Gendarmería volvió a despejarla, e intentó detener a las personas que lo hicieron".

"Ellos intentaron entrar en la comunidad, ahí cruzaron el río pero la fuerza entró más tarde y no tuvo contacto físico con ninguno de los miembros del grupo", insistió la funcionaria.