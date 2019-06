Un grupo de mujeres rosarinas amadrinadas por la organización “Chicas Pink” de Santa Fe, convocan a mujeres operadas de cáncer de mama a sumarse a la experiencia de remar en el río. La invitación se produce en el marco del Primer Encuentro Nacional de Mujeres del Agua, que se realizará los días 13, 14 y 15 de septiembre próximos.

La convocatoria está abierta a todas las mujeres que desarrollen actividades deportivas en el agua y, como actividad solidaria, las organizadoras invitan a las mujeres que hayan tenido cáncer de mama, ya que este tipo de actividad deportiva, beneficia la recuperación posquirúrgica y evita el linfedema (inflamación de los brazos por obstrucción del sistema linfático).

“La convocatoria es una oportunidad de encarar la recuperación desde otra perspectiva más integral, ya que después de finalizado el tratamiento médico, las mujeres quedan sin contención”, explicó en diálogo con Rosario3, la kayakista Sonia Di Santo, una de las organizadoras de la iniciativa en Rosario, junto a Carolina Saá, Cecilia Hollidge, Verónica Griva.

“Si bien la condición física, habilidad atlética y experiencia de paleo no son imprescindibles para participar –destacan el grupo– el deseo es que el día 13 de septiembre ya puedan estar remando. Para ello, necesitan 4 ó 5 clases previas, por lo que es necesario que las interesadas se pongan en contacto con las organizadoras, lo antes posible”, a través del [email protected] o por privado, a través del Facebook.

Cáncer de mama: el día después de la cirugía

Las organizadoras explican que muchas pacientes que tratan de volver a la vida cotidiana después de enfermedades graves, se encuentran desanimadas al darse cuenta de la falta de apoyo en la fase de su post tratamiento. Y las sobrevivientes de cáncer de mama no son la excepción.

Muchas mujeres describen el período de incertidumbre y de depresión considerablemente largo, después de un activo tratamiento. Su ansiedad y preocupación acerca de su enfermedad permanecen, pero pierden contacto con los servicios de apoyo médico. No hay pautas estandarizadas para el control de las sobrevivientes del cáncer de mama. Las recomendaciones sobre la actividad física generalmente son precavidas y dirigen a las pacientes sobre lo que no deben hacer en vez de lo que pueden o deberían hacer.

Hasta no hace mucho tiempo se recomendaba no levantar peso con el brazo afectado por la operación. El linfedema puede manifestarse años después de la cirugía y dicha aparición supone no sólo una mayor presión emocional, sino también la pérdida de funcionalidad, atrofia muscular y limitación del rango de movimiento y por tanto de la calidad de vida.

El ejercicio físico progresivo y supervisado no aumenta el riesgo de linfedema tras una cirugía de cáncer de mama.

“Desde hace años se investiga sobre la conveniencia o no de realizar ejercicios de fuerza con el miembro afectado. La conclusión es clara: el ejercicio físico con cargas no aumenta el riesgo de linfedema tras una cirugía de cáncer de mamas. Eso sí, debe ser progresivo y preferiblemente supervisado”, destacan las organizadoras.

El origen del grupo

En febrero de 1996, en Vancouver, Canadá, se formó un equipo de mujeres afectadas por cáncer de mamas palistas en bote dragón. El mentor fue el Dr. Donald McKenzie. El único criterio para pertenecer al equipo es tener antecedentes de cáncer de mamas y entre 20 y 80 años de edad.

Los beneficios del paleo o remo son muchos: no tiene carga de peso, es agotador y repetitivo, es seguro, ejercita los sistemas muscoesquelético y cardiovascular. El estar en contacto con el río y con otras mujeres en la misma condición fortalece emocionalmente a la paciente y a su entorno familiar.

“Durante el Encuentro Nacional de Mujeres del Agua queremos dar el impulso inicial a un grupo de mujeres sobrevivientes de cáncer que decidan continuar su recuperación en contacto con el río y dentro de las pautas de la sociedad Abreast In A Boat, fundada para ayudar a las personas que viven con cáncer de mama, entendiendo que ellas pueden tener una vida plena y activa, a pesar de las limitaciones físicas impuestas por la enfermedad", señalan las organizadoras.

El cronograma completo de actividades puede chequearse en el Facebook del evento.