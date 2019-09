Un incendio forestal de considerables dimensiones se registraba esta tarde en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero, en el Valle de Traslasierra, y se suma al que se desarrolla en Salsacate, donde hay evacuados. En paralelo, se registran focos activos en otros puntos de la provincia, informó el Ministerio de Gobierno cordobés.

Cuatro cuarteles de bomberos combaten un frente de fuego de unos 600 metros, apoyados por un avión hidrante, que da soporte desde el aire en la zona de La Gloria, en cercanías de Villa Cura Brochero, donde no se registraron evacuados ni riesgo de afectación de viviendas.

En la zona de los Túneles de Taninga (Salsacate) fueron evacuados los habitantes de unas diez casas a modo preventivo. El fuerte viento y la alta temperatura, que superó los 32 grados pasado el mediodía, complicaron la situación y la labor de los efectivos detalló la cartera provincial..

Un segundo avión hidrante se traslada al #IncendioForestal que avanza en La Gloria, jurisdicción de #MinaClavero. Nuevos focos en #BialetMasse y en zona de los túneles de Taninga, sector de #Salsacate pic.twitter.com/7dnPhLJo6W — Ministerio Gobierno (@MinGobCba) September 29, 2019

En tanto, otro avión hidrante participa en las tareas de enfriamiento en Mina Clavero, y además fueron contenidos los focos que se registraban en Bialet Massé y Alta Gracia.

El despliegue de bomberos y personal del Plan Provincial del Manejo del Fuego abarca además los más de 150 efectivos que trabajan en la intención de contener el avance del fuego en el incendio que se registra desde el jueves entre La Cumbre y Villa Giardino (Valle de Punilla).

El secretario de Gestión de Riesgo Climático y Catástrofes de Córdoba, Claudio Vignetta, dijo a Télam que la situación Villa Giardino es "mucho mejor que ayer y el viernes, el incendio está controlado oficialmente en un 60%".

Intensa labor de Bomberos en el #IncendioForestal de zona de Taninga #Salsacate. Por el humo y a modo preventivo fueron evacuadas unas 10 viviendas. Las altas tempraturas y el fuerte viento no dan tregua. Contenidos los focos de #BialetMasse y #AltaGracia pic.twitter.com/3LWrSw9u6M — Ministerio Gobierno (@MinGobCba) September 29, 2019

Por otra parte, Vignetta aseguró que en este momento no hay riesgo en viviendas y que solo quedan 10 evacuados de los 90 que se habían registrado anoche, y aclaró que oficialmente no tienen registrados daños en domicilios particulares y que no vieron casas dañadas por el fuego mientras trabajaban en la extinción.

Además de las dotaciones provenientes de cuarteles de toda la provincia, son seis aviones hidrantes los que están trabajando en colaboración para lanzar agua en las zonas más calientes.

Bomberos voluntarios en combate directo contra el fuego en Villa Giardino protegiendo propiedades. Todo el esfuerzo en procura de contener las llamas que arrasan bosque de plantas altas. @ClaudioVignetta @carlosmassei @gobdecordoba @alfonmosquera pic.twitter.com/as4v5WnaTE — Ministerio Gobierno (@MinGobCba) September 29, 2019

"Nada se va a apagar solo", precisó Vignetta indicando que las condiciones del clima son adversas para el trabajo de los bomberos, ya que al viento que se espera para hoy, se suma la larga sequía que hay en el sector:

"Lunes a la noche o martes a la madrugada puede haber algo de humedad", dijo el secretario, aunque sostuvo que sería insuficiente para apagar el incendio.