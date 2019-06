Luego de proponer la idea de una “Conadep del periodismo", Dady Brieva volvió a hablar. Invitado al piso de Involucrados, el actor opinó sobre una frase de Juan Grabois que tuvo gran repercusión: si hubiera tenido que juntar cartones, hubiera salido a chorear de caño".

Cuando Mariano Iúdica –conductor del ciclo– deslizó que Grabois provenía "de la clase alta", Dady arremetió: "A lo mejor por eso no le tiene tanto respeto, como le tenemos nosotros, al oficio del chorro. Hay que tener un oficio, hay que tener know how para eso, no es para cualquiera".

.

Entre otras varias definiciones, Brieva se refirió a la figura de Herminio Iglesias (candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Partido Justicialista en las elecciones de 1983).

"Hay una época en la que escondés a los tíos borrachos. Políticamente el escenario de hoy no estaría para hacer declaraciones que de alguna manera carguen las tintas, pero para mi sería un orgullo ser un Herminio Iglesias, un tipo que realmente estuvo en la resistencia y se bancó muchas cosas (...) Bueno, después está lo del cajón, qué sé yo", dijo, sobre aquél acto en el que el dirigente quemó un féretro con el escudo de la UCR en plena avenida 9 de julio.

"Yo creo que ser peronista es estar del lado de los buenos. Es lo que siento, disculpen... perdonen si alguien se siente mal. Creo que el peronismo es estar del lado correcto de la historia y querer cosas buenas para la gente", concluyó Dady.