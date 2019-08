Ni lerdos ni perezosos, como dice el viejo dicho, los emprendedores santafesinos aprovecharon los recientes dichos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tuvieron enorme repercusión nacional, y crearon un producto “barato” y “sano”: las galletitas “Cuchuflito”. Juan Pablo Marinozzi, uno de los impulsores de esta idea, contó detalles de la mercadería que estará en las góndolas a partir de este viernes.

Días atrás, la ex mandataria y actual candidata a vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, utilizó los términos “cuchuflito” y “pindonga” para describir a los productos de segundas marcas que hoy invaden el mercado ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.

En contacto con el programa La primera de la tarde (Radio 2), Juan Pablo Marinozzi, uno de los creadores del producto, explicó cómo surgió la idea: “Hay que usar un poco el ingenio en este momento de baja de consumo”, reconoció.

El joven empresario pyme es uno de los titulares de la firma Alimentos Marinozzi, con sede en la localidad santafesina de Los Quirquinchos y planta elaboradora en Carcarañá. “Somos una empresa de cuarta generación, con 80 años de historia”, remarcó.

Juan Pablo contó que “junto con una persona de Venado Tuerto, Martín Bonadeo, se ideó este proyecto de Cuchuflito”. Y admitió que aprovecharon “la volada de lo que dijo Cristina, obviamente”.

Las galletitas que salen al mercado desde Santa Fe. (Rosario3)

El comerciante adelantó que “van a salir a partir de mañana a un precio muy económico; es una galletita de vainilla muy sana, con cero grasas trans”. Y agregó que “es un excelente producto que está pensado para niños, se puede comer de un bocado”.

En cuanto a la presentación del producto, dijo que “el diseño es la bandera de Argentina, tiene un sol y se puede leer la palabra Cuchuflito”. Añadió que “es un mensaje de defensa a la industria nacional, a la que considero que hay que cuidar mucho en este contexto”.

Marinozzi comentó que junto a su socio esperan “que nos sirva para hacer conocer la empresa y que nos ayude para salir adelante”. Y remarcó que integran “una empresa genuina, que apuesta a la producción, somos gente de trabajo en este tiempo tan difícil”.

Por último, Marinozzi aclaró que el producto no tiene una referencia hacia la ex presidenta: “Solamente porque fue ella quien lo dijo, nada más. Fue una oportunidad y una idea que surgió de poner en el mercado un producto barato. Además, empresas chicas como la nuestra no tenemos gran presupuesto para la publicidad”, cerró.