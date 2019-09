Los padres de los alumnos de una escuela del barrio porteño de Floresta, denuncian que fue “censurada” una cación de la banda Ciro y Los Persas, que los chicos estaban preparando para cantar en un evento del colegio relacionado con el Día del Maestro. Esos mismos padres contaron que la supervisión de la escuela tomó esa decisión porque ese mismo tema había sido utilizado en un acto político de Cristina Kirchner en 2017. Andrés Ciro Martínez, líder del grupo y ex cantante de Los Piojos, también repudió el hecho en las redes sociales.

“Repudiamos la censura ejercida por las autoridades de la Escuela 23 D. E. 18 para con los chicos que prepararon nuestra canción, sea por el motivo que fuere. Es desconocer un derecho e ignorar que la gente la canta hace 10 años en estadios y donde toquemos. Penoso. Ridículo. Oscuro. Lamentable”, escribió Andrés Ciro Martínez en sus cuentas de Twitter e Instagram.

Después, docentes y autoridades de la escuela “República de Portugal” de Floresta aclararon que la decisión de “bajar” el tema del acto no fue de ellos, sino de “la supervisión” del colegio. Incluso ellos también rechazaron el acto de “censura”.

La canción que los chicos y chicas del colegio de Floresta no pudieron cantar es “Antes y después”, de Ciro y Los Persas. Incluso del acto iba a participar el bajista de la banda de rock nacional, que es padre de una de las alumnas de ese colegio.

"Es un acto de censura. Los chicos de sexto y séptimo grado estaban preparando la canción desde hacía más de un mes, la sabían muchos chicos de otros grados y se iban a repartir fotocopias para que los adultos también cantáramos. Y en vez de que eso ocurriera, la directora nos contó, básicamente para explicarles y hasta disculparse con los chicos, que por una denuncia anónima las autoridades del distrito habían instado a no incluir la canción", contó la mamá de una alumna de tercer grado de la escuela, según publica hoy el diario Clarín.

En un video grabado durante el acto del turno mañana se escucha a la directora de la escuela, Paula Groisman, explicar la situación: "Fue elegida por ser una canción con cierta alegría y porque la mayoría de los chicos la conocían. Teníamos la posibilidad de contar con uno de los integrantes de la banda. Ayer por la tarde (por el jueves) las autoridades distritales me sugirieron que no se podía cantar la canción porque, según manifestaron, esa canción se había utilizado como promoción en una campaña política. Todos los docentes desconocíamos esto y el objetivo era elegir una canción alegre para cerrar el acto".

Según comprobó Clarín, el tema fue usado en el acto que Cristina Fernández de Kirchner encabezó en la cancha de Racing al cerrar su campaña para senadora en 2017.

Clarín se comunicó con voceros del Ministerio de Educación, que indicaron que "el supervisor hizo una sugerencia pedagógica y no política a la directora sobre la canción de Ciro, pero fue una sugerencia y no una imposición". Consultadas sobre cuáles habían sido los argumentos de las autoridades distritales, las fuentes ministeriales explicaron que "el supervisor señaló que la canción no tenía mucho que ver con el Día del Maestro y había partes de la canción que no eran demasiado aptas para chicos de los grados inferiores".

Según contaron madres que integran la comunidad educativa de la escuela, durante el acto se cantaron otras canciones, varias de ellas en inglés. Clarín consultó a las fuentes de Educación si esas canciones sí tenían que ver con el Día del Maestro, pero las fuentes dijeron desconocer la respuesta. Sobre qué partes de la canción "Antes y después" no eran una buena opción para los alumnos más chicos, las fuentes tampoco pudieron dar una respuesta concreta.