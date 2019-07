El caso de las hamacas que se movieron solas y sin viento en una plaza de Granadero Baigorria, ubicada en Los Aromos y San Jorge de esa localidad, es uno de los temas más intrigantes del momento y hace recordar al famoso caso de Firmat. Claudia, la mujer que grabó junto a su marido el video que ya es viral, le agregó más suspenso al episodio. Dijo que lo que más le llamó la atención es que una de las hamacas “se retorcía” y reveló un dato que hasta ahora no había contado: su celular se le apagó dos veces y la batería se consumió abruptamente mientras grababa las imágenes.

“Yo paso siempre por acá, salgo a correr y cruzo por esta plaza”, inició su relato Claudia al periodista Pedro Levy (El Tres). “Me llamó la atención que era una noche muy serena, sin viento”, agregó. Y confirmó que “eran cinco hamacas las las que se movían”.

“Fue muy shockeante para mí, porque en algún momento tenían que parar, pero no paraban”, aseguró Claudia. “Yo sé que mucha gente no me va a creer, pero hay otros testigos de lo que pasó que no quieren hablar públicamente”, señaló.

La privilegiada testigo del misterioso hecho precisó que las hamacas “no hacían ruido, no había viento para nada”. Y le agregó suspenso al decir que “se movían como si personas se estuvieran hamacando”.

Claudia apuntó que “de 8 a 10 minutos se estuvieron moviendo las hamacas”. Y confesó qué fue lo que más la intrigó: “Lo que más me llamó la atención es que una de ellas se retorcía, viraba”, comentó.

El misterio de la batería

La mujer le contó al periodista en De 12 a 14 un dato que hasta allí no había revelado. Tiene que ver con lo que le sucedió a su teléfono celular cuando estaba grabando el video. “Yo tenía 35 por ciento de batería en el teléfono, me acuerdo porque empecé a grabar y me fijé en ese detalle de la pantalla”, señaló. Sin embargo, cuando quiso empezar la grabación “el teléfono se apagó”, confió.

“Lo prendí y pude grabar el video, pero luego se me apagó nuevamente. Y cuando llegué a mi casa lo puse a cargar y tenía solo un 1% de batería. No puede ser que se me haya descargado tanto con sólo grabar un video muy breve”, analizó todavía sorprendida.

“Yo paso siempre por esta plaza y nunca vi que las hamacas se movieran, de los años que yo vivo acá, nunca escuché que sucediera algo así”, concluyó.

“Ni borracha ni drogada”

Claudia había hablado más temprano en el programa A Diario, que conduce Alberto Lotuf en Radio 2. “Les puedo asegurar que no estaba ni borracha ni drogada, venía de correr con mi marido”, bromeó la mujer. “No me suma en nada compartir esto, a veces me resta por los comentarios que recibí pero sé que lo vi y que es verdad”, salió a defender sus dichos.

“Nunca vi una cosa así, ahora las estoy viendo pero se mueven porque hay viento. Le busqué todas las explicaciones lógicas pero no había nadie”, siguió.

Claudia comentó que decidió hacerlo público “para que la gente que conoce del tema pueda venir a estudiar la zona de la placita; nunca jugaría con un tema así”.