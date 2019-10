Uno de los agentes policiales que este martes enfrentó al delincuente que intentó robar un minimarket de Zeballos al 1700 pertenece al Organismo de Investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA) encargado de la investigación de crímenes complejos. Su director, Marcelo Saín, resaltó el trabajo desplegado por el policía pero cuestionó las condiciones laborales en la que él como el resto de los uniformados que integran la repartición. “La Provincia de Santa Fe le paga 30 mil pesos por mes a este agente, esto es desidia política e institucional”, acusó.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), Sain alertó en relación al policía de civil que ayer abordó al ladrón y colaboró en su detención: “La Provincia de Santa Fe le paga 30 mil pesos por mes, esto también hay que visibilizarlo. Y trabajan sin ningún tipo de protección y no han tenido oportunidad de ser recapacitados todavía. Esto también es indiencia política y responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia santafesina que tiene que asignar los fondos al Ministerio Público de la Acusación y esto es también responsabilidad del poder político provincial que no ha transferido los fondos necesarios para el organismo cuente con lo necesario para trabajar”, cuestionó

"El detective nuestro gana 30 mil pesos de bolsillo, aún con la actividad riesgosa que desarrolla", señaló cuando fue consultado sobre los antecedentes delictivos del detenido: “Me solidarizo con la bronca de (ministro de Seguridad Maximiliano) Pullaro, uno siente que hace un esfuerzo grande para que esto no ocurra, es un infractor que tiene como oficio robar, andaba con un arma sofisticada –comenzó y agregó–pero acá hay normas penales que regulan la reincersión y los jueces deben aplicarla. Los lavadores de dinero no son delincuentes, los que viven en countries no son delincuentes y el sistema penal recae solo sobre algunos y eso hay que revisarlo. También tenemos casos de gatillo fácil”, advirtió.

A continuación, planteó la cuestión del pago que reciben estos policías. “Este detective gana 30 mil pesos de bolsillo, eso le paga la Provincia de Santa Fe a un policía con dos años de antigüedad en actividad, que trabaja sin protección y que no fue recapacitado. ¿No es desidia política que gane eso? Este joven –ahondó en relación al policía que logró detener al ladrón– gana como la mayoría de nuestros agentes que están infiltrados, investigadores que hacen tareas sumamente riesgosas para enfrentar a organizaciones criminales y al Estado cometiendo delitos”, manifestó.

Finalmente, consideró la implicancia de la proliferación de armas en la provincia: “Hay un mercado de armas que están en custodia policial secuestradas que deben estar protegidas por un sistema especial, acá no, acá están en las comisarías o depositadas en lugares no adecuados. Circulan después en el mercado negro, hay muchas causas de robos de armamento que después apareció en casos notables”, expresó.