El desafío tomó fuerza en las redes sociales hace ya dos años. No obstante, este mes el debate recobró vida gracias a celebridades como la cantante Lizzo y el actor Will Smith que volvieron a subir la foto, dividiendo de nuevo a los internautas que todavía no logran ponerse de acuerdo sobre su color.

Hay usuarios que aseguran que es rosa y blanca, mientras otros sostienen que es gris y verde. El debate se registra en las redes sociales a nivel mundial. "Veo gris y verde azulado pero todo mi equipo ve rosa y blanco", escribió Lizzo en una publicación compartida este lunes en su cuenta de Instagram. En tan sólo un día la imagen consiguió más de 336 mil likes y 39 mil comentarios.

En la imagen se ve también un mensaje que dice: "Si el hemisferio derecho domina tu cerebro, la verás de color rosado y blanco, y si es dominante el hemisferio izquierdo, la verás gris y azul". Hace ya dos años que los usuarios no dejan de preguntarse si la zapatilla en la foto es gris y verde o rosa y blanca.

Después de que el post de Lizzo se volviera viral, el actor y cantante de hip hop estadounidense Will Smith publicó una serie de videos y sostuvo: "No hay una respuesta correcta pero definitivamente no es rosa".

Y vos: ¿de qué color las ves?