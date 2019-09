Zelda esperó más de cinco años en un refugio de animales a una persona que la adopte. Y cuando Matt Taghioff la vio, fue amor a primera vista. No solo le dio un hogar, sino fama: Zelda ahora es "influencer".

Los dueños del refugio londinense donde vivía Zelda sabía que su rostro podía ser muy llamativo y por eso le pusieron un cartel de prevención: “Que no te aleje mi cara de sorpresa”.

“Sus ojos se ensanchaban a medida que me acercaba a ella, pero desde un principio fue tremendamente cariñosa a pesar de su mirada perpleja. Fue el primer y único gato que conocí en el refugio aquel día”, manifestó Matt .

Su dueño le creó varias cuentas en redes sociales

“Cuando les presentaba a Zelda a mi familia, amigos y colegas, se morían de risa con su sorprendente capacidad de expresión, tratando de adivinar en qué estaría pensando”, contó Matta, según publicó Crónica.

Viendo como su mascota encantaba a todos con su mirada, decidió crearle una cuenta e. Twitter, bajo el pseudónimo de "Curious Zelda" (Zelda curiosa), y compartir fotos de ella y sus momentos. Jamás se imaginó la repercusión que tuvo finalmente.