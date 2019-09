El argentino que se convirtió en héroe al salvar a un nene que cayó de un balcón en Italia brindó una entrevista a Radio 2 donde contó detalles del hecho. Comentó que se lesionó el rostro, que le hicieron cuatro puntos en la zona de la pera, ya que cayó de cara después de "atajar" en el aire al pequeño.

En diálogo con programa A Diario, Ángel Micael Vargas Fernández expresó que hasta el momento se desconoce cómo hizo el pequeño para quedar sostenido de sus manos del lado de afuera del balcón de su casa. "Parece que estaba jugando. No se entiende cómo logró voltearse", añadió.

"Me dejé ir con él. Me tiré del techo de una camioneta. Cayó en mis brazos y después caímos los dos. En cierto sentido no lo agarré, se me fue con el peso, pero amortigüé. Yo caí de cara y tengo heridas, me hicieron cuatro puntos. Me tengo que hacer ver porque me duele la mandíbula", relató.

"Los padres aparecieron después. Estaban asustadísimos", subrayó.

El joven, de 20 años, explicó que está en Lodi, en el norte de Italia, desde sus 8 años.