Eran las 14.15 del sábado cuando Benjamín Biñale cayó al piso mientras precalentaba en el club Pablo VI, en bulevar Seguí y Garzón, en la zona suroeste de la ciudad. Una hora y cuarto después jugaba Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa ¿La bala perdida que impactó en la cabeza del niño de 8 años que ahora está internado en el Hospital Vilela fue disparada por hinchas leprosos que hacían una previa antes de ir a la cancha?

La hipótesis la escuchó el presidente del club Pablo VI, Edgardo Ciamboti, en una de las veces que fue a la policía requerido por la investigación del caso. El propio drigente lo reveló este jueves al programa Radiópolis, de Radio 2.

El dirigente dijo que para él no hay otra posibilidad de que el proyectil que hirió a Benjamín haya sido una bala perdida disparada por alguien al aire, seguramente desde la calle. El Ministerio de Seguridad coincide con él.

En ese marco, Ciamboti dijo que una de las hipótesis es que esa bala haya sido disparada por hinchas de Newell's que estaban por ir al Coloso.

Si bien él no estaba en el club en ese momento, sostuvo que lo que no le cierra es que no se haya escuchado nada, ni siquiera el estampido del disparo.

Por otro lado, destacó que lo que salvó a Benjamín fue la lucidez de la mamá que decidió llevar al niño a un hospital, porque para ella no se trataba de un simple corte por una piedra como creyeron los que rodeaban la situación cuando el chico cayó al piso.