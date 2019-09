El suspendido secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Boix, brindó este viernes una extensa entrevista a Radio 2. Se desligó de las balaceras ocurridas este jueves contra las viviendas de dos miembros de la comisión directiva y aseveró que fue apartado de sus funciones después de haberse "aliado" con gremios cercanos al líder camionero Hugo Moyano. "Acá hay un tema político", aseguró.

En diálogo con el programa A Diario (Radio 2), Boix negó "rotundamente" tener vinculación con los ataques contra los domicilios de Horacio Gianotti y Luciano Llovera, miembros del sindicato. "No tengo nada que ver. No me voy a hacer cargo de un hecho que fue inventado, o no. Son cosas de manual para seguir destruyéndome. No es mi mecanismo, mi estilo. Las familias no tienen nada que ver. Las cosas se discuten puertas adentro, no en los medios", expresó.

"Este personaje, compañero hasta hace unos días, hizo de esto una novela mediática. Me acusa de enriquecimiento ilícito, de estafa. Trabaja la Justicia. Estoy confiado de que todo saldrá a luz. Hoy me desayuno que me acusa de una amenaza, de una balacera. Me gustaría hablar cara a cara. Me tiene miedo. No está diciendo la verdad", agregó.

Sobre los supuestos hechos de estafa denunciados ante el fiscal David Carizza, preguntó: "¿Dónde estaban ellos? ¿En un frasco de mermelada? Fíjense el patrimonio del sindicato y el mío, qué es lo que tengo. Ahí sacarán sus propias conclusiones. Empezamos de cero y yo era un simple chofer. Las cosas no las hice tan mal. ¿Dónde estaba esta gente cuando yo luchaba por los derechos laborales? Acá hay un tema político. Yo me fui con el grupo de Moyano. Acá hay un personaje nefasto que armó esto".

Boix ligó la suspensión de su cargo con una alianza que concretó con gremios cercanos a Hugo Moyano. Y apuntó: "Esta novela ya me cansó. A este muchacho le gusta mucho la televisión. Espero que la Justicia dicte un fallo, a favor o en contra. ¿Me presenté ante un fiscal y voy a cometer semejante error (las balaceras)? Sería un tarado", manifestó.

Además, afirmó que fue "mal suspendido" del sindicato. "No tuve derecho a hacer un descargo ni defensa. Viola los estatutos y leyes sindicales. La asamblea (para destituirlo) también está mal convocada", remarcó al tiempo que adelantó que la próxima asamblea será impugnada por sus abogados.

"Ando solo por la calle. No tengo gente que me cuide ni algo por el estilo. No le tengo miedo a nadie porque no hice nada mal", concluyó.