El ex secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, Horacio Boix, anunció este lunes que pedirá la nulidad de la asamblea en la que se votó su destitución. Agregó que participaron personas que no estaban afiliadas y vinculó a la barrabrava de Newell's. Además, apuntó que un abogado fue el supuesto responsable de una serie de maniobras que terminaron con él fuera del gremio. Dijo que la está "pasando mal" desde que fue denunciado penalmente por presunta malversación de fondos.

"Es un abogado que tiene un poder firmado por mí. Le empecé a molestar y yo lo molesté a él. Tomó esta clase de represalia. Es porque no acepté estar con los camioneros de calle Pasco. Fui, por orden de (Omar) Viviani al grupo de (Hugo) Moyano. A los días del acto en Sportivo América fui amenazado, volantearon en mi contra", comentó Boix en diálogo con el programa A Diario (Radio 2).

Además, añadió que ese abogado "estuvo al mando de la asamblea de Camioneros que se desarrolló en Pérez en la que hubo dos muertos".

.

El ex titular de Peones afirmó que pedirá ante el Ministerio de Trabajo la nulidad de la asamblea del pasado sábado realizada en la sede Salta 2882. donde se votó su destitución. "Hubo gente que fue a votar y no la dejaron entrar. Hay muestras de que hubo personas que no estaban afiliadas o que ésto se hizo en los últimos días. Incluso gente de la barrabrava de Newell's, que no tiene nada que ver con el sindicato", agregó.

Boix aseveró que fue "mal suspendido" en primera instancia y que la convocatoria de la asamblea para la destitución "también estuvo mal porque la Justicia no falló" en la denuncia en su contra. "Demuestra la desesperación que tenían para manejar el sindicato a gusto", remarcó.

"La estoy pasando mal. El dinero me importa para seguir viviendo. La voy a pelear para quedar limpio. Logré este sindicato de la nada, logré que tengan los mismos derechos que los demás trabajadores. La voy a pelear hasta último momento. No tengo propiedades, caja de seguridad ni cuentas bancarias. Es un momento muy difícil para mí", concluyó.

Por último, adelantó que denunciará penalmente al hombre de la agrupación de taxis "La Rolando Rivas" que filmó cómo prendía fuego un sillón con una pechera amarilla que tenía la frase "Horacio Boix conducción".