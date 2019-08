Los proyectos de ley de Educación provincial y de Educación Sexual Integral (ESI) podrían perder estado parlamentario si este año no se tratan en la Cámara de Senadores. A 3 meses del cierre del año legislativo, ambas iniciativas no pudieron ser materia de discusión a pesar de que el año pasado habían logrado un gran avance con la aprobación de los diputados y la instalación del tema en la agenda social.

El año pasado la Cámara de Diputados le dio luz verde a los proyectos de ley de Educación provincial y de ESI. El próximo paso era que los senadores hicieran lo suyo. Sin embargo, a pesar de que había optimismo en que 2018 cerrara con ambas leyes sancionadas luego de la aplicación de algunas modificaciones que generaran mayor consenso con sectores conservadores, no sucedió. En contacto con Rosario3, la diputada de Igualdad y Participación, Silvia Ausburguer, consideró al respecto: “No pasó nada, duermen el sueño de los justos en el Senado sin voluntad de tratamiento. Lo hemos intentado, hubo un esfuerzo de ponerlo otra vez en la agenda legislativa pero en el Senado ni siquiera nos escuchan, no pasa nada”, indicó.

A la resistencia política de la Cámara baja que señala la legisladora, hay que sumarle el hecho de que transcurra un año electoral que ha paralizado la actividad en la Legislatura. Sin embargo, no es el único punto a considerar de parte de Ausburguer. “Mi reflexión es que no ha habido voluntad, ha sido sólo un discurso”, manifestó en relación a la postura de Miguel Lifschitz quien había impulsado en un principio la iniciativa. “Otras leyes que sí le han importado al gobernador han salido rápidamente”, remarcó y añadió: “No ha habido una fuerte voluntad y evidentemente no ha sido una prioridad de esta gestión”.

La diputada también recalcó el alcance de algunos sectores que se han opuesto al avance de ambas leyes. “Hay grupos que han obstaculizado la ley de Educación Sexual desde su sanción en 2006 en la provincia pero han ido perdiendo la batalla pública porque el debate ha salido a la luz y con ello el enorme impacto del abuso sexual y de la ESI como la principal herramienta para evitarlo”, mencionó.

En el plano de las conquistas, Ausburguer hizo hincapié en los movimientos sociales de estudiantes secundarios que exigen la implementación de la educación sexual y “no van a parar”. “El 30 de noviembre caducarán las medias sanciones y en ese caso habrá que empezar de nuevo con mucho trabajo por delante para volver a generar consenso, pero soy optimista siempre, creo que hay que seguir adelante alentados por una conciencia social que creció el año pasado y no va a volver atrás”, concluyó.